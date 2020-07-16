Tuzla'da demokrasi nöbeti, 15 Temmuz'un 4. yıldönümünde devam etti
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Tuzla'da demokrasi nöbeti, 15 Temmuz'un 4. yıldönümünde devam etti

Tuzla'da demokrasi nöbeti, 15 Temmuz'un 4. yıldönümünde devam etti 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için açılan dev Türk bayrağı havadan görüntülendi 15 Temmuz hain darbe girişiminde direniş göstererek darbenin gerçekleşmesini engelleyen 15 Temmuz şehitleri ve gazileri için Tuzla'da...

16.07.2020 02:39 | Son Güncelleme: 16.07.2020 02:47

Tuzla'da demokrasi nöbeti, 15 Temmuz'un 4. yıldönümünde devam etti

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için açılan dev Türk bayrağı havadan görüntülendi

İSTANBUL - 15 Temmuz hain darbe girişiminde direniş göstererek darbenin gerçekleşmesini engelleyen 15 Temmuz şehitleri ve gazileri için Tuzla'da anma programı düzenlendi. "Demokrasi Nöbeti Hiç Bitmeyecek" temasıyla düzenlenen etkinlikte dev Türk bayrağı da açıldı. Açılan dev Türk bayrağı havadan görüntülendi.

15 Temmuz 2016'da hain darbe girişimi sırasında darbeci askerlere canları pahasına direnen ve darbenin gerçekleşmesini engelleyen 15 Temmuz şehitleri ve gazileri için, Tuzla'da özel bir anma programı düzenlendi. "Demokrasi Nöbeti Hiç Bitmeyecek" temasıyla Şelale Eğitim Parkında düzenlenen programda kahramanlık türküleri ve ezgileri yankılandı. Kur'an-ı Kerim tilaveti okunan programda aynı zamanda 'Gecede Şafağa 15 Temmuz' belgeseli gösterimi de yapıldı. Programın aynı zamanda Dursun Ali Erzincanlı da konuk oldu. Tuzlalılar, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıldönümünde gece geç saatlere kadar demokrasi nöbeti tuttu.

Programda konuşma yapan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Bütün gazi ve şehit ailelerimizle birlikte bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik gününde bir araya geldik. Rabbim bize bir daha bunu yaşatmasın diyorum. Dini ve milli değerlerimizi en iyi şekilde yeni nesillere anlatıp, ülkesine ve milletine değerlerine sahip çıkacak nesiller yetiştirmek, böyle önemli günlerin ve olayların önemini ve manevi değerini nesillere anlatmak lazım. Şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimize uzun ve hayırlı ömürler diliyorum" dedi.

Programda konuşan 15 Temmuz Gazisi Üzeyir Civan, "Vatanımızın birliği ve dirliği için yaralanma şerefine, kolumuzu feda etme şerefine nail olduk. O gün bizim derdimi tasamız evlatlarımız mallarımız mülklerimiz değildi. Asıl derdimiz vatanımıza milletimize sahip çıkmaktı. Bayrağa sahip çıkmaktı" diye konuştu.

Programda seyirci koltuklarının başından sonuna kadar uzanan dev Türk bayrağı açıldı. Vatandaşların el birliğiyle dalgalandırılan dev Türk bayrağı drone ile havadan görüntülendi.

Tuzla'da demokrasi nöbeti, 15 Temmuz'un 4. yıldönümünde devam etti

Kaynak: İHA

Manşet

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