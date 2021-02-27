Tuzla'da define aramak için kazı yapan şüpheliler zabıta ekiplerince yakalandı
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Tuzla'da define aramak için kazı yapan şüpheliler zabıta ekiplerince yakalandı

27.02.2021 15:31 | Son Güncelleme: 27.02.2021 15:34
Tuzla'da define aramak için kazı yapan şüpheliler zabıta ekiplerince yakalandı

Tuzla'da ormanlık alanda define aramak için kaçak kazı yapan 3 kişi, zabıta ekiplerince yakalandı.

Tuzla'da ormanlık alanda define aramak için kaçak kazı yapan 3 kişi, zabıta ekiplerince yakalandı.

Tuzla Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Akfırat Mahallesi'ndeki ormanlık alanda denetim yapan zabıta ekipleri, yaklaşık 4 metre derinliğinde çukur kazarak define arayan şüphelileri suç üstü yakaladı.

Zabıta, altın aramak için kazı yaptıklarını söyleyen kişiler hakkında tutanak düzenlerken, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz

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