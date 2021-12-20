Tuzla'da çöken istinat duvarı altında kalan işçi kurtarıldı - Haberler
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Tuzla'da çöken istinat duvarı altında kalan işçi kurtarıldı

Tuzla'da çöken istinat duvarı altında kalan işçi kurtarıldı
AA / Adem Koç - Haberler | Güncel

Tuzla'da bir inşaat alanında çalışma sırasında çöken istinat duvarının altında kalan işçi, kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

TUZLA, İSTANBUL (AA) - Tuzla'da bir inşaat alanında çalışma sırasında çöken istinat duvarının altında kalan İşçi, kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Organize Deri Sanayi Serbest Bölgesi'nde yapımı devam eden bir inşaat alanındaki istinat duvarı henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. İnşaatta çalışan 40 yaşındaki işçi Çetin B. enkazın altında kaldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu Çetin B. sıkıştığı yerden çıkarıldı. Ağır yaralandığı öğrenilen Çetin B. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan polis ekipleri olay yerini güvenlik şeridine alarak çalışma başlattı.

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AA / Adem Koç - Son Dakika Haberleri

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