Tuzla'da Çok Sayıda Kişinin Etkilenmesine Yol Açan Kimyasal Kokuya İlişkin Anadolu Cumhuriyet...

IHAAW131901-ASA/26-12-2017



- Tuzla'da çok sayıda kişinin etkilenmesine yol açan kimyasal kokuya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "çevrenin kasten kirletilmesi" ve "kasten yaralama" suçlarından soruşturma başlatıldı. 26.12.2017 13: 19: 01 TSI

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