Tuzla'da Çok Sayıda Kişinin Etkilenmesine Yol Açan Kimyasal Kokuya İlişkin Anadolu Cumhuriyet...
Tuzla'da çok sayıda kişinin etkilenmesine yol açan kimyasal kokuya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "çevrenin kasten kirletilmesi" ve "kasten yaralama" suçlarından soruşturma başlatıldı.
Tuzla'da çok sayıda kişinin etkilenmesine yol açan kimyasal kokuya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "çevrenin kasten kirletilmesi" ve "kasten yaralama" suçlarından soruşturma başlatıldı.