TUZLA'DA CİNAYET... BORÇ TARTIŞMASINDA ARKADAŞINI VURAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
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TUZLA'DA CİNAYET... BORÇ TARTIŞMASINDA ARKADAŞINI VURAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

TUZLA'da bir iş yerinde çalışan Mehmet Yıldız'ı gece yarısı tabancayla vurarak öldürmekten aranan arkadaşı Murat K.(20) polis tarafından yakalandı.

18.06.2020 10:47 | Son Güncelleme: 18.06.2020 10:54

TUZLA'da bir iş yerinde çalışan Mehmet Yıldız'ı gece yarısı tabancayla vurarak öldürmekten aranan arkadaşı Murat K.(20) polis tarafından yakalandı. İki arkadaşın borç yüzünden tartıştıkları, Mehmet Yıldız'ın 500 lira daha alacağı olduğunu söylemesi üzerine Şüpheli Murat K. tarafından vurulduğu belirlendi. Murat K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, ona yardım ve yataklık yapan iki kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İŞYERİNDE CİNAYET

Tuzla, Evliya Çelebi Mahallesi, Genç Osman Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde 9 Haziran 2020 tarihinde meydana gelen olayda kavga ihbarıyla olay yerine giden polis ekipleri, 24 yaşındaki Mehmet Yıldız'ın tabancayla vurularak öldürüldüğünü belirledi. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

ŞÜPHELİ ONU SAKLAYAN ARKADAŞLARI İLE BİRLİKTE YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler yaptıkları soruşturmada olay gecesi Mehmet Yıldız'ın arkadaşı Murat K. ile alacak verecek meselesi yüzünden kavga ettiklerini ardından cinayet olayının yaşandığını tespit etti. Bu gelişme üzerine her yerde aranmaya başlanan Murat K.'nın izi Pendik, Esenler Mahallesi, Cengiz Sokak üzerinde bulundu. Kovalamaca sonucu Murat K. ile birlikte ona yardım ve yataklık ettikleri belirlenen Mehmet A.(34) ve Mehmet K.(20) gözaltına alındı.

500 LİRALIK FARK YÜZÜNDEN CİNAYET İŞLENMİŞ

Poliste yapılan sorgulama sonucu Murat K.'nın, Mehmet Yıldız'a 3 bin lira borcu olduğu, Mehmet Yıldız'ın ise şüpheli Murat K. 'ya 3 bin 500 lira borcu olduğunu söylediği öğrenildi. Aradaki bu fark yüzünden olay gecesi tartışan iki arkadaştan Murat K.'nın silahla ateş ederek Mehmet Yıldız'ı öldürdüğü belirlendi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Poliste işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden Murat K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken Mehmet A. ve Mehmet K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TUZLA'DA CİNAYET... BORÇ TARTIŞMASINDA ARKADAŞINI VURAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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