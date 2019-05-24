Tuzla'da çatısına yıldırım düşen binada yangın çıktı
TUZLA'da çatısına yıldırım düşen binada yangın çıktı.
TUZLA'da çatısına yıldırım düşen binada yangın çıktı.
İstanbul'da gök gürültüsü sağanak etkili oluyor. Tuzla Güzelyalı Bayrak sokakta 4 katlı binanın çatısına yıldırım düştü. Binadaki yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangın kısa sürede söndürülürken ölen yada yaralanan olmadı.
- İstanbul
İstanbul'da gök gürültüsü sağanak etkili oluyor. Tuzla Güzelyalı Bayrak sokakta 4 katlı binanın çatısına yıldırım düştü. Binadaki yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangın kısa sürede söndürülürken ölen yada yaralanan olmadı.
- İstanbul
Kaynak: DHA