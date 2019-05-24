Tuzla'da çatısına yıldırım düşen binada yangın çıktı

Tuzla'da çatısına yıldırım düşen binada yangın çıktı

TUZLA'da çatısına yıldırım düşen binada yangın çıktı.

Tuzla'da çatısına yıldırım düşen binada yangın çıktı
TUZLA'da çatısına yıldırım düşen binada yangın çıktı.
İstanbul'da gök gürültüsü sağanak etkili oluyor. Tuzla Güzelyalı Bayrak sokakta 4 katlı binanın çatısına yıldırım düştü. Binadaki yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangın kısa sürede söndürülürken ölen yada yaralanan olmadı.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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