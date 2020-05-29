TUZLA'DA ÇATI YANGINI Haber-Kamera Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Halil YILMAZ İstanbul DHATuzla'da 2 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber-Kamera Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Halil YILMAZ İstanbul DHA

Tuzla'da 2 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Tuzla İçmeler Mahallesi Göktürk Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı bir binanın çatısında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale etmeye başladı. Binada yaşayan vatandaşlar tahliye edilirken, mahalle sakinleri sokağa döküldü. Yangının çıktığı bina askeri kışlanın yakınında olması nedeniyle yangına askeriyeye ait itfaiye aracıyla da müdahale edildi. Yangın, çıkan dairenin sahibi Serkan Türkmen, 'Yangın çatıda başladı. Biz çocukların üzerine ufak bir çıtlak düşünce fark ettik. Ben markete gitmiştim. Eşim beni aradı. Ben de acil itfaiyeyi aradım işte. Geldim eve. dedi. Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangında yaralı ve can kaybı olmazken binada hasar meydana geldi. Alev alev yanan çatı cep telefonu kameralarına kaydedildi.

Kaynak: DHA