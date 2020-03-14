Tuzla'da çarpışıp yan yatan gemiden sızan yakıtın denize yayılmaması için önlem Çağrı ÇALIŞKAN / TUZLA açıklarında 28 Şubat'ta şiddetli yağış ve lodos nedeniyle sürüklenen Clavigo isimli gemi, Dede isimli başka bir gemiye çarpmış, gemilerde bulunan toplam 13 mürettebat Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından kurtarılmıştı.

Çağrı ÇALIŞKAN/ TUZLA açıklarında 28 Şubat'ta şiddetli yağış ve lodos nedeniyle sürüklenen Clavigo isimli gemi, Dede isimli başka bir gemiye çarpmış, gemilerde bulunan toplam 13 mürettebat Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından kurtarılmıştı. Yan yatan Clavigo isimli gemi Tuzla açıklarında kalırken, gemiden sızan yakıtın denize yayılmaması için önlem alındı.

Tuzla açıklarında geçen ay yaşanan olayda, lodos ve şiddetli yağmur nedeniyle demir tarayarak sürüklenen Clavigo isimli gemi, Dede isimli bir gemiye çarptı. İki gemi de çarpışmanın etkisiyle yan yatarak su almaya başladı. Olay yerine Kıyı Emniyeti Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Gemilerde bulunan toplam 13 mürettebat ekipler tarafından kurtarıldı. Kazaya karışan gemilerin ikisi de yan yatmış halde Tuzla sahilinde kaldı. Clavigo isimli gemiden sızan yakıtın denize yayılmaması için geminin çevresine barikat kurulduğu görüldü. Yan yatan gemiler havadan görüntülendi.

Kaynak: DHA