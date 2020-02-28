Tuzla'da çarpışan gemiler yan yattı
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Tuzla'da çarpışan gemiler yan yattı

TUZLA'DA ÇARPIŞAN GEMİLER YAN YATTI (havadan görüntülerle)Tuzla'da kötü hava şartları nedeniyle demir tarayarak sürüklenen bir gemi başka bir gemiye çarptı.

28.02.2020 09:16 | Son Güncelleme: 28.02.2020 09:18
Tuzla'da çarpışan gemiler yan yattı

'DA ÇARPIŞAN GEMİLER YAN YATTI (havadan görüntülerle)

Tuzla'da kötü hava şartları nedeniyle demir tarayarak sürüklenen bir gemi başka bir gemiye çarptı.

Yan yatarak sürüklenen ve su almaya başlayan 2 gemideki 13 personel tahliye edildi.

Gemilerdeki hasarın boyutu havadan görüntülendi.

Yan yatan gemilerden yakıt sızdığı da görüntülere yansıyor.

Haber- Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN - Mustafa BAKIRHAN - Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL,()

Tuzla açıklarında fırtına nedeniyle sürüklenen bir gemi başka bir gemiye çarptı. Hasar görerek su alan 2 gemide bulunan toplam 13 mürettebat, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış ve etkili olan lodos nedeniyle Tuzla açıklarında Clavigo adlı bir gemi demir tarayarak sürüklenmeye başladı.

13 PERSONEL KURTARILDI

Sürüklenme esnasında Clavigo adlı gemi Dede adlı başka bir gemiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan ve aldıkları hasar nedeniyle su alan 2 gemide bulunan 13 mürettebat, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede kurtarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu, Gemilerden bir tanesinin batma tehlikesinin olduğu öğrenildi.

HASARIN BOYUTU GÜNDÜZ GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan gemilerdeki hasarın boyutu havadan görüntülendi. Yan yatan gemilerden yakıt sızdığı da görüntülere yansıyor.

Kaynak: DHA


Haber Videosu

: Tuzla'da çarpışan gemiler yan yattı
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