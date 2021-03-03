Tuzla'da camilerden musluk çalan kişi yakalandı
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Tuzla'da camilerden musluk çalan kişi yakalandı

03.03.2021 10:32 | Son Güncelleme: 03.03.2021 10:38
Tuzla'da camilerden musluk çalan kişi yakalandı

Tuzla'da camilerden musluk çalan T.K. isimli şüpheli yakalandı.

Tuzla'da camilerden musluk çalan T.K. isimli şüpheli yakalandı. Zanlının hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Tuzla'da camilerden muslukların çalındığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, olayın gerçekleştiği camilerde çalışma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında ekipler, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin eşkalini belirledi. Şüpheli T.K. 1 Mart Pazartesi günü Tuzla'da yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan zanlının yapılan üst aramasında, Tuzla Aydıntepe Mahallesi'nde bulunan bir camiye ait 5 adet musluk ele geçirildi. T.K., dün emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

- İstanbul

Tuzla'da camilerden musluk çalan kişi yakalandı
Tuzla'da camilerden musluk çalan kişi yakalandı
Tuzla'da camilerden musluk çalan kişi yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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