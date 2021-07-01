Son dakika haberi... TUZLA'DA ÇALINTI ARAÇLA KAZA YAPTILAR, YAYA OLARAK KAÇTILAR
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Son dakika haberi... TUZLA'DA ÇALINTI ARAÇLA KAZA YAPTILAR, YAYA OLARAK KAÇTILAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... TUZLA TEM Otoyolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kapalı kasa minibüs yol kenarına devrildi.

TUZLA TEM Otoyolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kapalı kasa minibüs yol kenarına devrildi. Kaza sonrası araç içindeki yaklaşık 2 ton ağırlığındaki bakırlar yola savrulurken, sürücü ve yanındaki kişiler ise yaya olarak kaçarak kayıplara karıştı. Aracın çalıntı olduğu tespit edilirken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaza, TEM otoyolu Edirne istikametinde Mehmetçik Vakfı Tesisleri yakınında saat 10.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 EAS 433 plakalı kapalı kasa minibüs yan devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaza yerine geldiğinde kapalı kasa minibüste kimsenin olmadığını görünce şüphelendi. Aracın içerisindeki yaklaşık 2 tonun üzerinde bakır ve çok sayıda sahte plaka ele geçirilirken, aracın da çalıntı olduğunu tespit etti. Olay yeri inceleme ekipleri, aracın içerisinde ve çevresinde delil araştırması yaptı. Ekiplerin incelemelerin ardından kapalı kasa minibüs çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Polis ekipleri TEM otoyolundaki kameraları incelemeye alırken, kaçan sürücü ve diğer kişileri yakalamak için çalışma başlattı

Son dakika haberi... TUZLA'DA ÇALINTI ARAÇLA KAZA YAPTILAR, YAYA OLARAK KAÇTILAR
Son dakika haberi... TUZLA'DA ÇALINTI ARAÇLA KAZA YAPTILAR, YAYA OLARAK KAÇTILAR
Son dakika haberi... TUZLA'DA ÇALINTI ARAÇLA KAZA YAPTILAR, YAYA OLARAK KAÇTILAR
Son dakika haberi... TUZLA'DA ÇALINTI ARAÇLA KAZA YAPTILAR, YAYA OLARAK KAÇTILAR
Son dakika haberi... TUZLA'DA ÇALINTI ARAÇLA KAZA YAPTILAR, YAYA OLARAK KAÇTILAR
Son dakika haberi... TUZLA'DA ÇALINTI ARAÇLA KAZA YAPTILAR, YAYA OLARAK KAÇTILAR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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