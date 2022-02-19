Tuzla'da bulunan 360 berber dükkanına atık jilet kutusu dağıtıldı - Haberler
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Tuzla'da bulunan 360 berber dükkanına atık jilet kutusu dağıtıldı

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Tuzla'da bulunan 360 berber dükkanına atık jilet kutusu dağıtıldı

Tuzla Belediyesi, sıfır atık çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek, Tuzla'da bulunan 360 berber dükkanına atık jilet kutusu dağıttı. Yapılan çalışma ile ekonomiye kazandırılacak tek kullanımlık jiletlerin çöpe atılmasının ve çöplerde yemek arayan sokak hayvanlarının zarar görmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

TUZLA, İSTANBUL (Haberler.com) - Tuzla Belediyesi, ilçe genelinde yürütülen sıfır atık çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın talimatları ile başlatılan çalışmalar kapsamında, Tuzla'da bulunan 360 berber dükkanına atık jilet kutusu dağıtıldı.

Tuzla'da bulunan 360 berber dükkanına atık jilet kutusu dağıtıldı

HAYVANLARA ZARAR VERMESİNİN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Tek kullanımlık jiletler kullanan berberler, jiletleri kutularda biriktirebilecek. Atık jilet kutuları dolduğunda ise Tuzla Belediyesi ekipleri tarafından berber dükkânlarından toplanarak, yeni kutu verilecek. Yapılan çalışma ile ekonomiye geri kazandırılacak tek kullanımlık jiletlerin çöplere atılmasının ve çöplerde yemek arayan sokak hayvanlarının zarar görmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Tuzla'da bulunan 360 berber dükkanına atık jilet kutusu dağıtıldı

"ATIK JİLETLERİMİZİ BU KUTULARA ATACAĞIZ"

Atık jilet kutusu teslim edilen berber Çağrı Kaplan, "Lütfen jiletlerimizi çöp kutusuna atmayalım. Sokak hayvanları için zarar teşkil edebilir. Tuzla Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Jiletlerimizi bundan sonra bu kutulara atacağız. Günlük 10-15 adet atık jilet oluyor" dedi. Berberde tıraş olan Muammer Ercan isimli vatandaş ise, "Bu tip çalışmalar çok güzel çalışmalar. Yapılan hizmetler de güzel" ifadelerini kullandı.

Haberler.com - Güncel

Tuzla Belediyesi, Şadi Yazıcı, Tuzla, Güncel, Haberler

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