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TUZLA'DA BOYA İMALATHANESİNDE YANGIN

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TUZLA'DA BOYA İMALATHANESİNDE YANGIN

Kamera: Ali Kerem BENGİ-İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL DHA Tuzla'da boya imalathanesinde yangın çıktı.

TUZLA, İSTANBUL (DHA) - Kamera: Ali Kerem BENGİ-İsa ALMAÇAYIR/ İSTANBUL DHA Tuzla'da boya imalathanesinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında imalathanede hasar oluştu.

Yangın, saat 09.00 sıralarında Tuzla, Aydınlı Mahallesi Tacir Sokak'taki boya imalathanesinin kazanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden çalışanlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekipleri bildirdi. Yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü. Sağlık ekipleri ise herhangi gibi bir olumsuzluğa karşıya hazır bekletildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken imalathanede hasar oluştu. İş yerindeki boya kazanın alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis ekipler yangınla ilgili soruşturma başlattı.

TUZLA'DA BOYA İMALATHANESİNDE YANGIN

TUZLA'DA BOYA İMALATHANESİNDE YANGIN

TUZLA'DA BOYA İMALATHANESİNDE YANGIN

TUZLA'DA BOYA İMALATHANESİNDE YANGIN

TUZLA'DA BOYA İMALATHANESİNDE YANGIN

TUZLA'DA BOYA İMALATHANESİNDE YANGIN

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