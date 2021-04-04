TUZLA'DA BOYA FABRİKASINDA YANGIN
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TUZLA'DA BOYA FABRİKASINDA YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tuzla'da bulunan 4 katlı bir boya fabrikasında yangın çıktı.

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Tuzla'da bulunan 4 katlı bir boya fabrikasında yangın çıktı. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın saat 12.30 sıralarında Tuzla Deri Sanayi Bölgesi'nde bulunan 4 katlı bir boya fabrikasında çıktı. Boyaların alev almasıyla birlikte fabrikada çalışan işçiler yangına müdahale etmeye çalıştı. Çabalar yetersiz kalınca olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler yangına müdahale etmeye başladı. İçeride bulunan işçiler ise tahliye edildi. Tedbir amaçlı sağlık ekipleri de istendi. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

SU YETERLİ OLMADI, İTFAİYEYİ ARADIK

Yangına müdahale eden Cahit Arıcan, Ben kapıda bekliyordum, dışarıdaydım. İçeride çalışanlar vardı, demir yığını topluyorlardı. Demirler parlama yaptı, tinerlerden ya da boyalardan. Hemen su yetiştirmeye çalıştık ama su yeterli olmadı. Ondan itfaiyeleri aradık, 10 dakika gelip söndürdüler. Yaralı yok, içeride 3-4 kişi vardı diye konuştu. Fabrikada çalışan Fatih Bıyık, Biz içeride çalışıyorduk. Kesim yaparken bir anda parladı, alev aldı. İçinde çok az boya vardı. Dışarı çıktık. Şu anda itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Söndü Allah'a şükür dedi.

TUZLA'DA BOYA FABRİKASINDA YANGIN
TUZLA'DA BOYA FABRİKASINDA YANGIN
TUZLA'DA BOYA FABRİKASINDA YANGIN
TUZLA'DA BOYA FABRİKASINDA YANGIN
TUZLA'DA BOYA FABRİKASINDA YANGIN
TUZLA'DA BOYA FABRİKASINDA YANGIN
TUZLA'DA BOYA FABRİKASINDA YANGIN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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