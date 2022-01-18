TUZLA'DA BİR VAKFA AİT MİSAFİRHANE ALEV ALEV YANDI - Haberler
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TUZLA'DA BİR VAKFA AİT MİSAFİRHANE ALEV ALEV YANDI

TUZLA'DA BİR VAKFA AİT MİSAFİRHANE ALEV ALEV YANDI
Demirören Haber Ajansı / Ozan Ural - Haberler | Güncel

TUZLA'da bir vakfa ait olduğu belirtilen misafirhane alev alev yandı.

ANKARA (DHA) - TUZLA'da bir vakfa ait olduğu belirtilen misafirhane alev alev yandı. Yangın, saat 00.00 sıralarında Tepeören Mahallesi, Eski Ankara Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan özel bir vakfa ait arazideki misafirhanede çıktı. Misafirhanenin yandığını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı. Olay yerinde uzun süre soğutma çalışması yapılırken yangın sonucunda misafirhane kullanılmaz hale geldi. Yangında 3 kişinin dumandan etkilendiği öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:

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-Yanan yer

- İtfaiye ekipleri

-Sağlık ekipleri

-Genel ve detaylar


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