Tuzla'da bir evin bahçesindeki 12 ton çöp ekiplerce temizlendi

TUZLA, İSTANBUL (AA) - Tuzla'da, bir kişinin evinin bahçesinde topladığı yaklaşık 12 ton çöp, vatandaşların şikayetlerinin ardından belediye ekiplerince temizlendi.

Tuzla Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İstasyon Mahallesi'nde yaşayan, akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen bir vatandaş, çevredeki konteynerlerden topladığı yaklaşık 12 ton çöpü evinin bahçesine taşıdı.

Kokudan rahatsız olan çevre sakinleri durumu Tuzla Belediyesine bildirdi. Eve gelen temizlik ekiplerinin çalışmaları sonucu çöpler bahçeden toplandı.

Söz konusu kişinin bahçesinden 6 ay önce de yaklaşık 16 ton çöp toplandığı öğrenildi.

AA / Metin Tokgöz - Son Dakika Haberleri

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