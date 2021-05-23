Tuzla'da bir evden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı
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Tuzla'da bir evden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Tuzla'da bir evden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Alptekin Soykan - Haberler | Güncel

Tuzla'da bir evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Tuzla'da bir evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, 20 Mayıs'ta Yayla Mahallesi'nde bir evden 1200 lira para ve çeyrek altın çalan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Hırsızlık yapılan evin civarındaki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri kadın şüphelinin, çok sayıda hırsızlık olayından kaydı bulunan Y.G. olduğunu tespit etti.

Şüpheli, Pendik'te ikamet ettiği adrese düzenlenen operasyonda yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.G. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alptekin Soykan

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