Tuzla'da binanın çatısının alev alev yandığı anlar kamerada
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tuzla'da binanın çatısının alev alev yandığı anlar kamerada

Tuzla'da bir binanın çatısında yangın çıktı.

Tuzla'da binanın çatısının alev alev yandığı anlar kamerada
29.05.2020 17:17 | Son Güncelleme: 29.05.2020 17:20

Tuzla'da bir binanın çatısında yangın çıktı. Vatandaşlar yangını panikle izlerken, itfaiye yangına müdahale etti. Çatının alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tuzla'da 3 katlı bir binanın çatısında saat 15.45 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede sardığı çatı, alev alev yanarken vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Müdahale sırasında vatandaşlar da panik içerisinde olan biteni izledi. Yangının çıktığı askeri alana yakın olması nedeniyle yangına askeri itfaiye araçla da müdahale edildi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Olaya tanık olan bir vatandaş, "Biz balkondan gördük. Alev almıştı. 3-4 itfaiye aracı geldi. Askeri araçla da müdahale edildi" dedi.

Binanın çatısının alev alev yandığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

(Halit Arslan - Cem Güney Kılıç/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Hindistan'da erkek arkadaşıyla kaçan genç kıza meydan dayağı atıldı Haber
Hindistan'da erkek arkadaşıyla kaçan genç kıza meydan dayağı atıldı
22 yaşındaki genç 'Ben size layık bir evlat olamadım' yazılı mektup bırakarak intihar etti Haber
22 yaşındaki genç "Ben size layık bir evlat olamadım" yazılı mektup bırakarak intihar etti
Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım Haber
Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla asla çalışmam Haber
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla...
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi Haber
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor Haber
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak
Son Dakika: Süper Lig ve TFF 1. Lig'de kalan maçlar seyircisiz oynanacak
Son Dakika: Süper Lig ve TFF 1. Lig'de kalan maçlar seyircisiz oynanacak
Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak
Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak
Erdoğan'ın mesajı Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma
Erdoğan'ın mesajı Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma
Yaşlı adam, torunlarına saldıran 4 metrelik yılanı tüfekle vurarak öldürdü
Yaşlı adam, torunlarına saldıran 4 metrelik yılanı tüfekle vurarak öldürdü
Eylemleri bastırmak için uğraşan Trump hakkında bomba iddia: Hamile bıraktığı asistanını boğarak öldürdü
Eylemleri bastırmak için uğraşan Trump hakkında bomba iddia: Hamile bıraktığı asistanını boğarak öldürdü
Altının kilogramı 379 bin 500 liraya yükseldi
Altının kilogramı 379 bin 500 liraya yükseldi
Dini nikahlı yaşadığı adamdan şiddet gören kadının yardım çığlığı: Öldürecekse öldürsün
Dini nikahlı yaşadığı adamdan şiddet gören kadının yardım çığlığı: Öldürecekse öldürsün
Doğum yaptığı gerekçesiyle taksiden indirilen kadının ailesine yardım yapılacak
Doğum yaptığı gerekçesiyle taksiden indirilen kadının ailesine yardım yapılacak
Gözaltına alınmak istemeyen hükümlü üzerine tiner dökerek kendini ateşe verdi
Gözaltına alınmak istemeyen hükümlü üzerine tiner dökerek kendini ateşe verdi
Havacılık devi Boeing, koronavirüs salgınında 6.770 kişiyi işten çıkardı
Havacılık devi Boeing, koronavirüs salgınında 6.770 kişiyi işten çıkardı
Yıllar sonra Fenerbahçe'ye dönen Aurelio hedefi belirledi: İnşallah Türkiye Kupası'nı kazanacağız
Yıllar sonra Fenerbahçe'ye dönen Aurelio hedefi belirledi: İnşallah Türkiye Kupası'nı kazanacağız
Pompalı tüfekle iş yerini basan saldırganı, içerideki sivil polis etkisiz hale getirdi
Pompalı tüfekle iş yerini basan saldırganı, içerideki sivil polis etkisiz hale getirdi
Rus milyarderler koronavirüs salgınından kurtulmak için Avrupa sahillerine kaçıyor
Rus milyarderler koronavirüs salgınından kurtulmak için Avrupa sahillerine kaçıyor
Victor Valdes, İspanya 4. Lig ekibi Horta'nın teknik direktörü oldu
Victor Valdes, İspanya 4. Lig ekibi Horta'nın teknik direktörü oldu
Edremit Kazdağları'ndaki köknar ağacı İstanbul'un Fethi'nde büyük rol oynadı
Edremit Kazdağları'ndaki köknar ağacı İstanbul'un Fethi'nde büyük rol oynadı
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 378,5 liradan işlem görüyor
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 378,5 liradan işlem görüyor
İtalyan basını, Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da değil Almanya'da oynanacağını iddia etti
İtalyan basını, Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da değil Almanya'da oynanacağını iddia etti
Yükselişini sürdüren dolar 6,82'den işlem görüyor
Yükselişini sürdüren dolar 6,82'den işlem görüyor
Fenerbahçe Beko'da oyuncular, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle kulübü Euroleague'e şikayet etti
Fenerbahçe Beko'da oyuncular, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle kulübü Euroleague'e şikayet etti
Diyarbakır'daki operasyonda rekor düzeyde uyuşturucu ele geçirildi: 710 bin kök Hint keneviri
Diyarbakır'daki operasyonda rekor düzeyde uyuşturucu ele geçirildi: 710 bin kök Hint keneviri
Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap
Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap
Son Dakika: Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 büyüdü
Son Dakika: Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 büyüdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Fahrettin Koca Hasan Polatkan Ekrem İmamoğlu Alparslan Türkeş
Magazin Demet Akbağ Hatice Çarpar Yeliz Yeşilmen Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Mete Gazoz Fatih Terim Mustafa Cengiz Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Kadın Futbol Haziran
Şu an buradasınız: Tuzla'da binanın çatısının alev alev yandığı anlar kamerada - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.5.2020 17:21:04. #1.15#
title