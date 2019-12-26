Tuzla'da bıçaklı dehşetin ayrıntıları ortaya çıktı
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Tuzla'da bıçaklı dehşetin ayrıntıları ortaya çıktı

Tuzla'da akşam saatlerinde Çağrı B. isimli kişi, tartıştığı şahıs tarafından boğazından ve karnından bıçaklanarak ağır yaralanmıştı.

26.12.2019 09:46 | Son Güncelleme: 26.12.2019 09:51
Tuzla'da bıçaklı dehşetin ayrıntıları ortaya çıktı

'da akşam saatlerinde Çağrı B. isimli kişi, tartıştığı şahıs tarafından boğazından ve karnından bıçaklanarak ağır yaralanmıştı. Hastanede tedavi altına alınan gencin tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklandığı öğrenildi. Saldırgan şahıs tarafından yakalandı.


Tuzla Postane Mahallesinde dün akşam saatlerinde yaşanan olayda, iddiaya göre Çağrı B. isimli kişi ile arkadaşı arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi ile Çağrı B. karşısındaki şahıs tarafından boğazından ve karnından bıçaklanarak ağır yaralanırken saldırgan olay yerinden kaçtı. Ağır yaralı genç hastanede tedaviye alınırken polis saldırgan şahsı yakaladı. Şahsın isminin D.E. olduğu, bıçakla saldırdığı Çağrı B. ile arkadaş olduğu ve aralarında yaşanan bir tartışma nedeniyle bıçakla saldırdığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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