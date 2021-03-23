Tuzla'da banka kuyruğunda tartışma kanlı bitti
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Tuzla'da banka kuyruğunda tartışma kanlı bitti

23.03.2021 16:53 | Son Güncelleme: 23.03.2021 17:23
Tuzla'da banka kuyruğunda tartışma kanlı bitti

Tuzla içmeler Mahallesi'nde ATM kuyruğunda çıkan tartışma kanlı bitti.

Tuzla içmeler Mahallesi'nde ATM kuyruğunda çıkan tartışma kanlı bitti. ATM kuyruğunda tartıştığı şahsa kurşun yağdırdı.

Olay 15: 30 'da Tuzla İçmeler mahallesindeki bir banka şubesi önünde gerçekleşti. İddiaya göre iki şahıs ATM kuyruğunda sıra yüzünden tartışmaya başladı kısa sürede sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Tartıştığı şahsı darp eden kimliği henüz belirlenemeyen şahıs olay yerinden ayrıldı. Kısa bir süre sonra tekrar olay yerine gelen silahlı saldırgan belinden çıkardığı tabancası ile kurşun yağdırdı. Olay yerinde kurşunların hedefi olan şahıs hastaneye kaldırılırken ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede incelemelerde bulundu. Silahlı saldırgan olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Silahlı saldırı sonucu çevrede bulunan diğer bankalarda isabet aldı. Polis ekipleri silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Görgü tanığı Harun Kaya," Bankanın önünde sıradaydım esmer iri yarı bir abi ile başka birisi tartışmaya başladı. Sonra kavga etmeye başladılar. İri yarı olan ileriye oraya doğru gitti. Biraz sonra geri geldi. Tartıştığı kişiye silah çekip ayaklarına doğru 6-7 kez ateş etti. Sonra kaçmaya başladı. Vurulan kişinin akrabaları gelip hastaneye götürdü vuran kişi ise ileride bir bankaya saklandı" dedi. - İSTANBUL

Tuzla'da banka kuyruğunda tartışma kanlı bitti
Tuzla'da banka kuyruğunda tartışma kanlı bitti
Tuzla'da banka kuyruğunda tartışma kanlı bitti
Tuzla'da banka kuyruğunda tartışma kanlı bitti
Tuzla'da banka kuyruğunda tartışma kanlı bitti
Tuzla'da banka kuyruğunda tartışma kanlı bitti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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