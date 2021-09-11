Tuzla'da balıkların boyları tek tek ölçüldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tuzla'da balıkların boyları tek tek ölçüldü

İhlas Haber Ajansı / Cem Güney Kılıç - Haberler | Yerel

Tuzla'da balıkların boyları tek tek ölçüldü 1 Eylül itibariyle su ürünleri av sezonunun açılmasıyla beraber Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri ve Tuzla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri denetimleri sıklaştırdı.

Tuzla'da balıkların boyları tek tek ölçüldü

İSTANBUL - 1 Eylül itibariyle su ürünleri av sezonunun açılmasıyla beraber Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri ve Tuzla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri denetimleri sıklaştırdı. Bu kapsamda semt pazar yerleri ve dükkanlarda satılan balıkların boyları tek tek ölçülüyor.

Tüm Türkiye'de 1 Eylül itibarıyla balık av sezonu açıldı. Tezgahlar balıklar ile dolarken, sofralarında balığı özleyen vatandaşlar ise soluğu balık tezgahlarının önünde aldı. Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri ve Tuzla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de tezgahlardaki balıkların boy ölçüsü olarak satışa uygun olup olmadığını denetim altına alıyor. Balık tezgahlarında satışa sunulan balıklar tek tek ölçülerek kontrol ediliyor. Satışa uygun olmayan balıklara el konularak, balıkları satan esnafa da idari para cezası uygulanıyor.

"Balık tezgahları denetime tabi tutulmaktadır"

Denetimler hakkında bilgi veren Tuzla Belediyesi Zabıta Memuru İsmail Er," Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri olarak, 1 Eylül itibariyle satışa başlamış olan balık tezgahlarımızı denetimlere tabi tutuyoruz. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerimizce balıkların, ölçüleri ve hijyen kurallarına uygun olup olmadıkları kontrol ediliyor" dedi.

Tuzla'da balıkların boyları tek tek ölçüldü

Tuzla'da balıkların boyları tek tek ölçüldü

Tuzla'da balıkların boyları tek tek ölçüldü

Tuzla'da balıkların boyları tek tek ölçüldü
İhlas Haber Ajansı / Cem Güney Kılıç - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İbrahim Altay Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Üner Deniz Akkaya Defne Samyeli Kaan Yıldırım
Spor Mustafa Denizli Diego Sergen Yalçın Marcao
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Tuzla'da balıkların boyları tek tek ölçüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.09.2021 14:20:17. #1.17#