TUZLA'DA BALIK TEZGAHLARINA DENETİM - Haberler
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TUZLA'DA BALIK TEZGAHLARINA DENETİM

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

1 Eylül itibariyle su ürünleri av sezonunun açılmasıyla beraber Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri ve Tuzla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri denetimleri sıklaştırdı.

1 Eylül itibariyle su ürünleri av sezonunun açılmasıyla beraber Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri ve Tuzla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri denetimleri sıklaştırdı. Bu kapsamda semt pazar yerleri ve dükkanlarda satılan balıkların boyları tek tek ölçülüyor.

Tezgahlar balıklar ile dolarken, sofralarında balığı özleyen vatandaşlar ise soluğu balık tezgahlarının önünde aldı. Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri ve Tuzla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de tezgahlardaki balıkların boy ölçüsü olarak satışa uygun olup olmadığını denetim altına alıyor. Balık tezgahlarında satışa sunulan balıklar tek tek ölçülerek kontrol ediliyor. Satışa uygun olmayan balıklara el konularak, balıkları satan esnafa da idari para cezası uygulanıyor.

'BALIK TEZGAHLARI DENETİME TABİ TUTULMAKTADIR'

Denetimler hakkında bilgi veren Tuzla Belediyesi Zabıta Memuru İsmail Er,? Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri olarak, 1 Eylül itibariyle satışa başlamış olan balık tezgahlarımız denetimlere tabi tutuyoruz. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerimizce balıkların, ölçüleri ve hijyen kurallarına uygun olup olmadıkları kontrol ediliyor? dedi.

TUZLA'DA BALIK TEZGAHLARINA DENETİM

TUZLA'DA BALIK TEZGAHLARINA DENETİM

TUZLA'DA BALIK TEZGAHLARINA DENETİM

TUZLA'DA BALIK TEZGAHLARINA DENETİM

TUZLA'DA BALIK TEZGAHLARINA DENETİM

TUZLA'DA BALIK TEZGAHLARINA DENETİM

TUZLA'DA BALIK TEZGAHLARINA DENETİM

TUZLA'DA BALIK TEZGAHLARINA DENETİM
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: TUZLA'DA BALIK TEZGAHLARINA DENETİM - Haberler
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