: Tuzla'da bakımı yapılan gemide çıkan yangın söndürüldü

16.02.2020 17:20 | Son Güncelleme: 16.02.2020 17:22

Tuzla'da bir tersanede bakımı yapılan gemide çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Edinilen bilgiye olay 16.00 sıralarında meydana geldi. Tuzla'da bir tersanede bakımı yapılan kuru yük gemisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı. Ekiplerin gemiyi soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA

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