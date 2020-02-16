Tuzla'da bakımı yapılan gemide çıkan yangın söndürüldü
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Tuzla'da bakımı yapılan gemide çıkan yangın söndürüldü

Tuzla'da bir tersanede bakımı yapılan gemide çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldüEdinilen bilgiye olay 16.00 sıralarında meydana geldi.

16.02.2020 17:20 | Son Güncelleme: 16.02.2020 17:22
Tuzla'da bakımı yapılan gemide çıkan yangın söndürüldü

'da bir tersanede bakımı yapılan gemide çıkan yangın ekiplerince söndürüldü

Edinilen bilgiye olay 16.00 sıralarında meydana geldi. Tuzla'da bir tersanede bakımı yapılan kuru yük gemisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı. Ekiplerin gemiyi soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Tuzla'da bakımı yapılan gemide çıkan yangın söndürüldü
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