Tuzla'da bakıma muhtaç hastalara hasta yatağı hizmeti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Tuzla'da bakıma muhtaç hastalara hasta yatağı hizmeti

22.01.2021 12:59 | Son Güncelleme: 22.01.2021 13:11
Tuzla'da bakıma muhtaç hastalara hasta yatağı hizmeti

Tuzla'da Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı tarafından yatalak ve bakıma muhtaç hastalara hasta yatağı desteği veriliyor.

Tuzla'da Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı tarafından yatalak ve bakıma muhtaç hastalara hasta yatağı desteği veriliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında teslim edilen hasta yatağının bakımları da yapılıyor.

Tuzla'da ulaşılamayan ve konuşulamayan hiçbir vatandaş kalmaması için çalışmalar yapan Tuzla Belediyesi, yatalak ve bakıma muhtaç hastaları da unutmuyor. Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, hastaların hasta yataklarının evlerine kadar giderek montajını yapıyor. Ayrıca bakımlarını da yapıyor. Yatalak ve bakıma muhtaç hastalar Tuzla Belediyesi Beyaz Masa'yı arayarak kayıtlarını oluşturuyorlar. Kayıt oluşmasının ardından ekipler, hastanın evine giderek koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlere dikkat ederek teslimatı yapıyor. Teslimat sırasında hasta yatağının nasıl kullanılacağı da tarih ediliyor.

"BAŞVURUDAN BİR İKİ GÜN SONRA İLETİYORUZ"

Gönül Elleri Çarşısı Büro Sorumlusu Özge Coşkun "İhtiyaç sahibi hasta yakınımız, hastasının sağlık raporu ile Tuzla Belediyesi Beyaz Masa'ya başvuru yapıyorlar. Daha sonra gerekli değerlendirmeler sonucunda sevkiyat ekipleri tarafından yardımları adreslere ulaştırılıyor. Arkadaşlarımız maske ve eldivenleri ile ihtiyaç sahibi ailelerimize teslimat yapıyorlar. Başvuru sonrasında bir iki gün içerisinde hasta yatağını teslim ediyoruz" dedi.


Tuzla'da bakıma muhtaç hastalara hasta yatağı hizmeti
Tuzla'da bakıma muhtaç hastalara hasta yatağı hizmeti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Metin Tokgöz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Çelebi Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Oğuzhan Koç Jennifer Lopez İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Josef De Souza Oğulcan Çağlayan Mert Hakan Yandaş İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Tarım Ankara Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tuzla'da bakıma muhtaç hastalara hasta yatağı hizmeti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.1.2021 13:11:52. #1.14#
title