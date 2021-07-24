Tuzla'da bahçesindeki paletlerin yandığı fabrikada hasar oluştu
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Tuzla'da bahçesindeki paletlerin yandığı fabrikada hasar oluştu

Tuzla'da bahçesindeki paletlerin yandığı fabrikada hasar oluştu
Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel

Tuzla'da bahçesindeki paletlerin yanması sonucu kozmetik ürünleri üreten bir fabrikada hasar oluştu.

Tuzla'da bahçesindeki paletlerin yanması sonucu kozmetik ürünleri üreten bir fabrikada hasar oluştu.

Aydınlı Mahallesi Serbest Bölge'de bulunan fabrikanın bahçesindeki paletlerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede fabrikanın dış cephesine sıçradı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangını kontrol altına alan itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu.

Tuzla'da bahçesindeki paletlerin yandığı fabrikada hasar oluştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

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