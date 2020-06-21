Tuzla'da, Babalar Günü'ne özel etkinlik Tuzla Belediyesi, Babalar Günü'ne özel film gecesi etkinliği düzenledi.

Tuzla Belediyesi, Babalar Günü'ne özel film gecesi etkinliği düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre,Tuzla Şelale Eğitim Parkı Amfi Tiyatroda, Yönetmen Çağan Irmak'ın Babam ve Oğlum filmi "Babalar Günü Özel" etkinliği olarak gösterildi. Babalar günü için seçilen film, izleyicinin beğenisini kazandı.

Film öncesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seyircilerin ateşi ölçüldü. Aileler için loca, bireysel gelenler için sosyal mesafe kuralına göre oturum düzenlendi. Gelen seyircilere film öncesi mısır ve gazoz dağıtılarak nostaljik bir hava yaşatıldı.

Kaynak: AA