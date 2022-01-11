Tuzla'da avukat kadını öldüren şüpheli tutuklandı

TUZLA, İSTANBUL (DHA) - TUZLA'da Avukat Dilara Yıldız'ı (29) tabancayla vurarak öldürdükten sonra yakalanan şüpheli Oktay Dönmez (29) 3 ayrı suçtan tutuklandı. Dönmez'in hakimlikteki sorgusunda "Tasarlayarak öldürme kastım olsaydı maktul eve geldiğinde öldürürdüm. Öldürme kastım yoktu. Yağma kastım olsaydı eve geldiğinde de zorla senet imzalatırdım" dediği öğrenildi.

Tuzla Cami Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda Avukat Dilara Yıldız, Oktay Dönmez tarafından silahla vurularak öldürüldü. Gözaltına alınan Dönmez'in 2017 yılında 'Uzman Çavuş' olarak göreve başladığı, 2021 yılında ise sözleşme yenilemeyerek görevinden ayrıldığı öğrenildi.

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Anadolu Sulh Ceza Hakimliği de şüpheli Dönmez'in sevk edildiği 3 ayrı suç maddesinden de tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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