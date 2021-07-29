TUZLA'DA ATM'LERE KART KOPYALAMA DÜZENEĞİ YERLEŞTİREN ŞÜPHELİLER KAMERADA
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TUZLA'DA ATM'LERE KART KOPYALAMA DÜZENEĞİ YERLEŞTİREN ŞÜPHELİLER KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TUZLA'da bankaların ATM cihazlarına kart kopyalama düzeneği ile kamera yerleştirdikleri belirlenen 2 şüpheli yakalandı.

TUZLA'da bankaların ATM cihazlarına kart kopyalama düzeneği ile kamera yerleştirdikleri belirlenen 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ATM'ye kart kopyalama düzeneği ve kamera yerleştirmek için gelmeleri güvenlik kameralarına yansıdı.

Tuzla Aydınlı Mahallesi Aydınlı Yolu Caddesi'nde marketin önünde bulunan ATM cihazına kamera ve kart kopyalama aparatı yerleştirildiği yönünde bilgi alan ekipler harekete geçti. Olay yeri ve çevresinde bulunan güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Polis, 2 şüphelinin olay yerine araçla geldiklerini, ATM başında cihaz söküp taktıklarını ve aracı ATM'ye uzak bir mesafeye park ettiklerini belirledi. İ.T. ve A.G., isimli şüphelilerin eşkalini belirleyen ekipler, olayda kullanılan aracın A.G. tarafından internet üzerinden satışa çıkarıldığını tespit ederek, şüpheli A.G.'yi gözaltına aldı. İ.T., ise, farklı bir suçtan dolayı denetimli serbestlik aldığı ve bu yönde önceki gün imza atmak için Maltepe'de Polis Merkezi Amirliği'ne gittiğinde gözaltına alındı.

ARAMALARDA KART KOPYALAMA CİHAZLARI BULUNDU

Şüphelilerin evlerinde ve araçta yapılan aramalarda dizüstü bilgisayar, içerisinde gizli kamera bulunan aparat, içerisinde elektronik düzenek bulunan 3 kart kopyalama aparatı, üzerinde açma-kapama düğmesi ile kart giriş yeri bulunan 2 aparat, 2 metal aparat, cep telefonu, 3 çift taraflı bant, 2 tornavida, maket bıçağı ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 22 bin 620 lira ele geçirildi. Şüphelilerden A.G. adli makamlarca serbest bırakıldı. Şüpheli İ.T., "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suretiyle Hırsızlık" suçundan dün sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

TUZLA'DA ATM'LERE KART KOPYALAMA DÜZENEĞİ YERLEŞTİREN ŞÜPHELİLER KAMERADA
TUZLA'DA ATM'LERE KART KOPYALAMA DÜZENEĞİ YERLEŞTİREN ŞÜPHELİLER KAMERADA
TUZLA'DA ATM'LERE KART KOPYALAMA DÜZENEĞİ YERLEŞTİREN ŞÜPHELİLER KAMERADA
TUZLA'DA ATM'LERE KART KOPYALAMA DÜZENEĞİ YERLEŞTİREN ŞÜPHELİLER KAMERADA
TUZLA'DA ATM'LERE KART KOPYALAMA DÜZENEĞİ YERLEŞTİREN ŞÜPHELİLER KAMERADA
TUZLA'DA ATM'LERE KART KOPYALAMA DÜZENEĞİ YERLEŞTİREN ŞÜPHELİLER KAMERADA
TUZLA'DA ATM'LERE KART KOPYALAMA DÜZENEĞİ YERLEŞTİREN ŞÜPHELİLER KAMERADA
TUZLA'DA ATM'LERE KART KOPYALAMA DÜZENEĞİ YERLEŞTİREN ŞÜPHELİLER KAMERADA
TUZLA'DA ATM'LERE KART KOPYALAMA DÜZENEĞİ YERLEŞTİREN ŞÜPHELİLER KAMERADA
TUZLA'DA ATM'LERE KART KOPYALAMA DÜZENEĞİ YERLEŞTİREN ŞÜPHELİLER KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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TUZLA'DA ATM'LERE KART KOPYALAMA DÜZENEĞİ YERLEŞTİREN ŞÜPHELİLER KAMERADA - Haberler
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