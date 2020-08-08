Tuzla'da atıklar geri dönüşümle ekonomiye kazandırılıyor;yılda 11 bin ton ambalaj atık toplanıyor Ambalaj atıkların doğada tamamen çözülmesinin bin yıl sürdüğü uyarısına rağmen, tüketimi engellenemiyor.

Ambalaj atıkların doğada tamamen çözülmesinin bin yıl sürdüğü uyarısına rağmen, tüketimi engellenemiyor. 267 bin 400 nüfuslu Tuzla'da ise her yıl yaklaşık 11 bin ton ambalaj atık toplanıyor. Ambalaj atığın yanı sıra, 230 bin litre bitkisel yağ atığı ve 5 ton ömrünü tamamlamış lastik atıkları da ilçede toplananlar atıklar arasında bulunuyor.Toplanan atıklar geri dönüşümle yeniden ekonomiye kazandırılıyor.

Uzmanlar ambalaj atıkların doğada tamamen çözülmesi için bin yıl gerektiğini söylüyor. Tüm bu uyarılara rağmen atık sayılarındaki artış dikkat çekiyor. Tuzla Belediyesi ise geri dönüşüm konusunda farkındalığı arttırmak için saha çalışmaları ile eş zamanlı olarak bilgilendirme çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor.Tuzla Belediyesi bu çalışma ile plastik, eldiven, pil, metal, ev tekstil ürünleri, ev eşyası, kağıt, karton, cam, kullanılmış yağ ve yeşil atıkları geri dönüşüme kazandırarak doğal yaşamı desteklemeyi, aynı zamanda ekonomiye de katkı sağlamayı amaçlıyor.

Yılda 230 bin litre bitkisel yağ atığı, 11 bin ton ambalaj atığı, 5 ton ömrünü tamamlamış atık lastik topladıklarını belirten Çevre Mühendisi Erkan Ervuz şunları söyledi:

"Geri dönüşüm olarak ambalaj atığı, bitkisel atık yağlar, atık piller, elektronik atıklar topluyoruz. Bunlar için vatandaşlarımızdan belediyemize talepler geliyor. Bizlerde hemen ertesi gün atıkların alımlarını gerçekleştiriyoruz. 230 bin litre bitkisel atık yağ, 11 bin ton ambalaj atığı, 5 ton ömrünü tamamlamış atık lastik topluyoruz. 3,5 tonda atık pil topluyoruz. Vatandaşlara öncelikli önerim evinde kullanabildiği kadar malzemeleri kullanmaları."

"GÜNDE 1,5 TON EKMEK TOPLUYORUZ"

Tuzla Belediyesi Temizlik İşleri Atölye Sorumlusu Adem Ordukaya, günde 1,5 ton ekmek topladıklarını değinerek ekledi:

"Ekibim ile ekmek, moloz, kesilen dalları topluyoruz. Her gün güneş doğmadan çalışmalarımız yapıyoruz. Bu süreçte benim en çok üzerinde durduğum konu ekmek hususu. Günde bir buçuk ton ekmek topluyoruz. Topladığımız ekmekleri hayvanlara veriyoruz. Bu şekilde atılmamasını sağlıyoruz. Vatandaşlarımdan isteğim şu ki çöp kenarlarına ekmek atılmasın."

"ELİMİZDEKİ ATIKLARI GERİ DÖNÜŞÜME KAZANDIRMAK İSTEDİK"

Evindeki elektronik atıklar için belediye ekiplerine haber veren Hüseyin Güzelöz ise "Evimizde biriken birçok elektronik atıktan kurtulmanın yollarını arıyorduk. Fakat bunların emin ellere ulaşması ve geri dönüşüme kazandırılmasını istiyorduk. Etrafımızda yapmış olduğumuz araştırma neticesinde Tuzla Belediyesi'nin böyle bir hizmeti olduğunu öğrendik. ve bu hizmetten faydalanmak için Belediyeyi aradık. Hemen ertesi gün belediye gelip atıklarımızı aldı" dedi.

Kaynak: DHA