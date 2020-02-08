Tuzla'da askeri alanda yangın çıktı

08.02.2020 00:08 | Son Güncelleme: 08.02.2020 00:08

Tuzla'da askeri alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstasyon Mahallesi Şehitler Caddesi'ndeki 41. Bakım Merkez Komutanlığı'na ait alanda bir binada, kimyasal maddenin alev alması sonucu yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine, Kadıköy, Kartal, Tuzla, Pendik, Sultanbeyli ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi, olay yerine sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu, yangın kontrol altına alındı. Ekipler, bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Yangında herhangi bir yaralanma olmadığı belirtildi.

Kaynak: AA