Tuzla'da askeri alanda yangın (2)
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Tuzla'da askeri alanda yangın (2)

Ali Kerem BENGİ-Murat KORKMAZ / TUZLA'da bulunan askeri alanda yangın çıktı.

07.02.2020 23:55 | Son Güncelleme: 07.02.2020 23:55
Tuzla'da askeri alanda yangın (2)

Ali Kerem BENGİ-Murat KORKMAZ/  TUZLA'da bulunan askeri alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ekibi sevk edilirken, yangına müdahale devam ediyor.

Tuzla, İstasyon Mahallesi, Şehitler Caddesi'ndeki askeri alanda, saat 23.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda ekibi sevk edildi ekiplerinin yangına müdahalesi devam ederken, yangında patlamalar olduğu belirtiliyor. 


Kaynak: DHA
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