TUZLA'DA ASKERİ ALANDA YANGIN

08.02.2020 01:48 | Son Güncelleme: 08.02.2020 01:48

Ali Kerem BENGİ-Murat KORKMAZ/ TUZLA, Albay İbrahim Kendirli Kışlası içerisindeki 41. Bakım Komutanlığı'nda yangın çıktı. Kimyasal maddenin alev almasıyla çıktığı belirtilen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İstasyon Mahallesi, Şehitler Caddesi'ndeki Albay İbrahim Kendirli Kışlası'nda yer alan 41. Bakım Komutanlığına ait bir binada saat 23.00 sıralarında yangın çıktı. Kimyasal maddenin tutuşmasıyla çıktığı belirtilen yangın nedeniyle olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sırasında zaman zaman patlamalar yaşandı. Ekiplerin yaklaşık iki saatlik çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında herhangi bir yaralı ve can kaybı yaşanmazken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

------------------İtfaiye ekiplerin askeriye girmesi-Ambulansların içeriye girmesi-Özel Harekat polisleri -Polislerin güvenlik önlemi

-Komutanlığın önünde bekleyen askerlerden detaylar

Kaynak: DHA