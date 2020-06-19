Tuzla'da aşırı yağış nedeniyle su içinde mahsur kalan araçlar böyle görüntülendi Tuzla'da aşırı yağış nedeniyle su içinde mahsur kalan araçlar böyle görüntülendi Aşırı yağış nedeniyle Tuzla İçmeler Köprüsü'nün altında su birikintisi oluştu.

Tuzla'da aşırı yağış nedeniyle su içinde mahsur kalan araçlar böyle görüntülendi

İSTANBUL - Aşırı yağış nedeniyle Tuzla İçmeler Köprüsü'nün altında su birikintisi oluştu. Oluşan su birikintisinde mahsur kalan araçlar havadan görüntülendi.

Gün içerisinde başlayan aşırı yağış nedeniyle Tuzla İçmeler Köprüsü alt kısmını su bastı. Su basan köprüde çok sayıda araç mahsur kaldı. Olay İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışması yaptı. Köprü altında su içinde kalan araçlar ise havadan görüntülendi. Belediye ile itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA