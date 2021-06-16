Tuzla'da asayiş uygulaması

Tuzla'da yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan firari 45 kişi yakalandı.

Tuzla'da yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan firari 45 kişi yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, dün ilçede 8 ayrı noktada asayiş ve Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulama yaptı.

Denetimlerde, 19 bin 203 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusu yapıldı, 1430 araç kontrol edildi.

Uygulama kapsamında bazı suçlardan aranması olan firari 45 kişi yakalandı, ruhsatsız tabanca bulunduran 5 araç sürücüsü hakkında yasal işlem yapıldı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 2 ve göçmen olduğu belirlenen 8 kişi hakkında da yasal işlem uygulandı.

Ekiplerce ilçedeki 16 metruk bina ve 41 çocuk parkı ve mesire alanı da kontrol edilirken, uyuşturucu madde bulunduran 3 kişi ile uyuşturucu madde satıcısı olduğu değerlendirilen bir şüpheli işlemlerin ardından adli mercilere sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Arslan