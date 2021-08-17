Tuzla'da alkollü sürücü dehşet saçtı: 2 yaralı
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Tuzla'da alkollü sürücü dehşet saçtı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tuzla'da aşırı hız yapan alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek önüne gelen ağaca ve bir evin çitine çarptıktan sonra yol kenarında bulunan elektrik direğine vurarak durabildi.

Tuzla'da aşırı hız yapan alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek önüne gelen ağaca ve bir evin çitine çarptıktan sonra yol kenarında bulunan elektrik direğine vurarak durabildi.

Olay, gece 02.30 sıralarında Tuzla Vatan caddesi'nde meydana geldi. 34 AEK 701 plakalı otomobili ile seyir halinde olan O.Ö.Ş. isimli otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıktı. Önce kaldırımda bulunan ağacı kırdı daha sonra da cadde üzerinde bulunan bir evin bahçe çitlerini kırdı. Çitleri de aşan otomobil yol kenarında bulunan elektrik direğine vurarak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil içinde sıkışan 2 kişiyi itfaiye ekipleri bulundukları yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaşanan olayda araç sürücüsü O.Ö.Ş. kazayı hafif yaralı olarak atlatırken yanında bulunan şahıs ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin otomobil sürücüsüne alkol testi yaptığı ve alkollü olduğu öğrenildi. Kazanın ardından başka bir kaza yaşanmaması için polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken kazaya karışan araç, çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde kazaya ilişkin çalışma başlattı. - İSTANBUL

Tuzla'da alkollü sürücü dehşet saçtı: 2 yaralı
Tuzla'da alkollü sürücü dehşet saçtı: 2 yaralı
Tuzla'da alkollü sürücü dehşet saçtı: 2 yaralı
Tuzla'da alkollü sürücü dehşet saçtı: 2 yaralı
Tuzla'da alkollü sürücü dehşet saçtı: 2 yaralı
Tuzla'da alkollü sürücü dehşet saçtı: 2 yaralı
Tuzla'da alkollü sürücü dehşet saçtı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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