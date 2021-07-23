Tuzla'da açık hava etkinliklerine vatandaşlardan yoğun ilgi

Türkiye'nin en fonksiyonel parkı olan Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı içerisinde bulunan Amfi Tiyatro'da düzenlenen sinema gösterimleri, yetişkin ve çocuk tiyatrolarına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Türkiye'nin en fonksiyonel parkı olan Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı içerisinde bulunan Amfi Tiyatro'da düzenlenen sinema gösterimleri, yetişkin ve çocuk tiyatrolarına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Tuzla Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle aylardır evlerinde kalan vatandaşların keyifli vakit geçirmeleri için kültür etkinliklerini artırarak sürdürüyor. Türkiye'nin en fonksiyonel parkı olan Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı içerisinde bulunan Amfi Tiyatro'da düzenlenen etkinliklere vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Çocuklar için, çocuk tiyatrosu, animasyon ve ilizyon gösterileri düzenlenirken yetişkinler için yetişkin tiyatrosu ve yerli filmlerin gösterimleri yapılıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında maske, mesafe ve hijyen kurallarının dikkat edildiği etkinlikler her akşam düzenleniyor.

"7'den 70'e tüm Tuzlalılar için etkinlikler düzenliyoruz"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Türkiye'nin en fonksiyonel parkı olan Şelale Eğitim Parkı'nda 7'den 70'e tüm Tuzlalılar için etkinlikler düzenliyoruz. Koronavirüs salgınının ülkemizde görüldüğü ilk andan itibaren evlerinde kalarak, sürecin hafiflemesine katkıda bulunan tüm vatandaşlarımız için artık açık havada daha güzel vakit geçirme zamanıdır. Zor günlerin ardından bizler tedbirlere uyarak etkinliklerimize yön verirken, vatandaşlarımızın da kişisel tedbirlerini alarak maske, mesafe ve temizlik kurallarına özen göstererek etkinliklerimize katılımlarını bekliyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı