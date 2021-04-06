Tuzla'da 80 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
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Tuzla'da 80 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TUZLA'da düzenlenen operasyonda 80 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

TUZLA'da düzenlenen operasyonda 80 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.  İş yeri mühürlenen şüpheli T.Ç.'ye çevreye vermiş olduğu zarar nedeniyle 396 bin lira idari para cezası kesilirken, jandarma ekiplerince adli işlem başlatıldı. Operasyon anları da kameraya yansıdı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'da piyasadan toplanan atık yağların belirli işlemlerden geçirilerek akaryakıta dönüştürüldükten sonra piyasaya sürüldüğü bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, Organize Sanayi Bölgeleri başta olmak üzere atık yağ elde edilen diğer sanayi bölgeleri ve tamirhaneleri takibe aldı ve yaptıkları çalışmalarla rutin olarak yağ toplayan kişileri tespit etti. Jandarma ekipleri yetkisi ve lisansı bulunmayan T.Ç., Y.K. ve E.T. isimli kişilerin toplamış olduğu atık yağları, Tuzla'da kırsal alanda bulunan etrafı yüksek saç levhalarla çevrili bir adrese taşıdığını belirledi. Bunun üzerine Jandarma ekipleri atık yağların taşındığı adresi gece gündüz takibe aldı.

DÜZENEKLER, ATIK YAĞLAR VE 80 BİN LİTRE KAÇAK AKARYAKIT

Şüphelilerin sürekli olarak belirlenen adrese atık yağ taşıdıklarını tespit eden jandarma ekipleri, atık yağ getirildiği sırada iş yerine baskın düzenlendi. Yapılan aramalarda işlem yapılmak üzere araçlarla getirilmiş ve bekletilen çok sayıda atık yağ dolu varil, madeni yağı akaryakıta çevirmekte kullanılan kaynatma ve asit tankı, kaçak akaryakıtın araçlara aktarılması için motorlu pompa, kaçak akaryakıtın depolandığı akaryakıt tankları ile içerisinde 80 bin litre akaryakıt ele geçirildi.

ÇEVREYİ KİRLETMEKTEN 396 BİN LİRA İDARİ PARA CEZASIİş yeri mühürlenen T.Ç.'ye Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince çevreye vermiş olduğu zarar nedeniyle 396 bin lira idari para cezası kesilirken, jandarma ekiplerince de adli işlem başlatıldı.

(Fotoğraf)


Tuzla'da 80 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Tuzla'da 80 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Tuzla'da 80 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Tuzla'da 80 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Tuzla'da 80 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Tuzla'da 80 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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