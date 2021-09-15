Tuzla'da 8 tersane işçisi çalışma sırasında zehirlendi - Haberler
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Tuzla'da 8 tersane işçisi çalışma sırasında zehirlendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tuzla'da bir tersanede çalışma yapıldığı sırada 8 işçi, iddiaya göre iş yerinde sızan gazdan dolayı zehirlendi.

Tuzla'da bir tersanede çalışma yapıldığı sırada 8 İşçi, iddiaya göre iş yerinde sızan gazdan dolayı zehirlendi. Zehirlenen işçiler tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Olay, Tuzla'da bulunan bir tersanede dün saat 15.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre tersanede çalışan işçilerden sekizi, çalışma sırasında iş yerinde sızan gazdan dolayı fenalaştı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Zehirlendiği belirlenen Y.U., İ.K., N.A., T.Ö., T.E., E.G., A.K. ve C.A. isimli işçiler olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Pendik Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

(Halit Arslan-İHA)

Tuzla'da 8 tersane işçisi çalışma sırasında zehirlendi

Tuzla'da 8 tersane işçisi çalışma sırasında zehirlendi

Tuzla'da 8 tersane işçisi çalışma sırasında zehirlendi

Tuzla'da 8 tersane işçisi çalışma sırasında zehirlendi

Tuzla'da 8 tersane işçisi çalışma sırasında zehirlendi

Tuzla'da 8 tersane işçisi çalışma sırasında zehirlendi

Tuzla'da 8 tersane işçisi çalışma sırasında zehirlendi

Tuzla'da 8 tersane işçisi çalışma sırasında zehirlendi
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