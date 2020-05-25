Tuzla'da 65 yaş ve üstü bayram coşkusu yaşadı Tuzla Belediyesi, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde sokağa çıkmalarına izin verilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar için özel bir etkinlik düzenledi.

Tuzla Belediyesi, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde sokağa çıkmalarına izin verilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar için özel bir etkinlik düzenledi. Belediye ekiplerinin özel ikramları ile karşılanan ileri yaştaki vatandaşlar bayram sevinci yaşadı.

Ramazan Bayramı'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmişti. 65 yaş ve üstü vatandaşlarsa bayramın birinci gününde kendilerine ayrılan saatlerde dışarıya çıktı. Tuzla Belediyesi de bayramın birinci gününde ilçe sakini olan ileri yaştaki vatandaşları karanfil, bayram lokumu ve kahveden oluşan bayrama özgü ikramlarla karşıladı. Ekipler, ilçe Tuzla Belediyesi, Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın bayram mesajlarını da kendilerine iletti. Sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleştirilen etkinlikte 65 yaş ve üstü bayram sevinci yaşadı.

ETKİNLİKLER 6 SAAT SÜRDÜ

Bayram sürprizleriyle ileri yaştaki vatandaşları karşılayan Tuzla Belediyesi, sokağa çıkma izin saatleri olan 14.00- 20.00 saatleri arasında etkinliğini sürdürdü. Tuzla genelinde parklarda, yürüyüş alanlarında ve sahilde güneşli havanın tadını çıkaran 65 yaş ve üstü ilçe sakini, sohbet etme fırsatı da yakaladı. Karanfiller ve bayram ikramı sürprizleriyle karşılaşan ileri yaştaki vatandaşlar, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'ya çalışmalarından dolayı teşekkürlerini ileterek unutulmadıkları için mutlu olduklarını ifade ettiler.

65 YAŞ ÜSTÜ İÇİN ETKİNLER VE PROJELER DEVAM EDECEK

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı evlerinde kalarak sürece katkıda bulunan büyüklerimize teşekkür ederek evde kal çağrılarını yineledi.Yazıcı, "Bu aziz millete hizmet etme fırsatını veren Allah'a hamd ediyorum. Daha güzel günlerde buluşacağız. Milletimizle omuz omuza dayanışma ile bugünlere eriştik. Birlikteliğimizi ve mücadelemizi normalleşme sürecinde de sürdürüp bayramları hep birlikte yan yana, can cana karşılayacağız. Vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum, herkese hayırlı bayramlar diliyorum" dedi.

Tuzla Belediyesi Covid 19 sürecinde evde kalan ileri yaştakiler için kısıtlamanın kalktığı gün de Türkiye'nin ilk sosyal mesafeli etkinliği olan Vefa Festivalini düzenleyerek Coşkun Sabah şarkılarına eşlik etmelerini sağlamıştı. Belediye, 65 yaş ve üstü için etkinliklerin ve projelerin devam edeceğini duyurdu.

Kaynak: DHA