Tuzla'da 65 yaş üstü vatandaşların yoğunluğu gece de sürdü
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Tuzla'da 65 yaş üstü vatandaşların yoğunluğu gece de sürdü

SAĞLIK Bakanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda seyahat etmelerine izin verilen 65 yaş üstü vatandaşların İstanbul'dan çıkışı gece saatlerinde de devam etti.

Tuzla'da 65 yaş üstü vatandaşların yoğunluğu gece de sürdü
22.05.2020 23:09 | Son Güncelleme: 22.05.2020 23:12
SAĞLIK Bakanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda seyahat etmelerine izin verilen 65 yaş üstü vatandaşların İstanbul'dan çıkışı gece saatlerinde de devam etti. Çıkış nedeniyle Tuzla'da uzun araç kuyruğu oluştu

Sağlık Bakanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda gittikleri yerlerde 1 ay kalkmak koşuluyla seyahat etmelerine izin verilen 65 yaş üstü vatandaşların, İstanbul'dan çıkışı devam ediyor. Ramazan Bayramı öncesinde gece yarısından itibaren uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesinde 65 yaş üstü vatandaşlar İstanbul'dan ayrılmaya devam etti. TEM Otoyolu Tuzla çıkışında kurulan polis denetleme noktasında, izin belgeleri kontrol edilen 65 yaş üstü vatandaşların, çıkışına müsaade edildi. Çıkışlar nedeniyle Tuzla'daki denetleme noktasında uzun araç kuyruğu oluştu.  Oluşan araç kuyruğu havadan drone yardımıyla da görüntülendi. 

"UMUDUMU KESMİŞTİM"

Yola çıkan bir vatandaş, "Şuan yola çıktım, iş arkadaşımla beraber Eskişehir'e doğru gidiyorum. Bayram tatilini evde geçireceğiz. Bizim yolumuz uzun" diye konuştu. Yola çıkan Gülsüm Akın, "Çankırı'ya doğru gidiyoruz. Cumhurbaşkanımıza bizden çok selam söyleyin. Sağ olsun bize bu imkanları tanıdı. Ayrıca Sağlık Bakanı'na da teşekkür ediyoruz. Hepsinden Allah razı olsun. Askerimize polisimize herkese kolay gelsin. Ben yaklaşık,2,5 aydır evdeydim. Marttan beri de evdeyiz. Şimdi yola çıktık. Ben umudumu kesmiştim virüs nedeniyle memleketime gitmekten. Haberi duyunca çok sevindim" dedi. 

 


- Korkmaz

Kaynak: DHA

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