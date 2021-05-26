Tuzla'da 5 ayda yaklaşık 6 bin kişi personel arayan firmalara yönlendirildi
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Tuzla'da 5 ayda yaklaşık 6 bin kişi personel arayan firmalara yönlendirildi

Tuzla'da 5 ayda yaklaşık 6 bin kişi personel arayan firmalara yönlendirildi
Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel

Tuzla Belediyesi Kariyer Merkezi (TUZKAM), bu yılın ilk 5 ayında yaklaşık 6 bin vatandaşı, iş bulmaları için firmalara yönlendirdi.

Tuzla Belediyesi Kariyer Merkezi (TUZKAM), bu yılın ilk 5 ayında yaklaşık 6 bin vatandaşı, iş bulmaları için firmalara yönlendirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, TUZKAM'a başvurarak, iş arayan vatandaşların öz geçmişleri, personel arayan firmalara ulaştırılıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında düzenlenen toplu iş görüşmesi desteği de sağlanıyor. Bu yılın ilk 5 ayında, sanayi, teknoloji, imalat, gıda ve tekstil gibi sektörlerde hizmet veren, dünya ve Türkiye'nin önde gelen grup şirketleri başta olmak üzere, yüzlerce firma ile çalışmalar yapıldı. Bu kapsamda 6 bine yakın vatandaş işe yönlendirildi.

Ayrıca Tuzla Belediyesi ile Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi iş birliği ile yüzlerce farklı branşta mesleki yeterlilik eğitimleri de veriliyor.

TUZKAM, yüzlerce firma ile yapılan çalışmalar kapsamında toplu iş görüşmelerine tam kapanma sonrasında da devam ediyor. Bir mobilya firmasının işe alacağı personel için yapılan toplu iş görüşmesine 25 kişi yönlendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, ilçedeki firmaların talepleri doğrultusunda, iş için kendilerine başvuru yapan vatandaşları mesleklerine göre tasnif ederek, uygun yerlere yönlendirdiklerini belirtti.

Böylece isteyenlerin daha kolay iş bulmalarına imkan sağladıklarını kaydeden Yazıcı, "Tuzla ilçesi İstanbul'un 8 organize sanayi bölgesinden 5'ine ev sahipliği yapıyor. Ayrıca sektörlerinin öncü markalarının üretim tesislerine de ev sahipliği yapıyor. Bu durum bizim istihdam konusunda elimizi güçlendirirken binlerce vatandaşımıza da umut olma fırsatı sağlıyor. Buradan vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Pandemi dönemi sizi umutsuzluğa sürüklemesin. Gelin size uygun işi birlikte bulalım." ifadelerini kullandı.

Tuzla'da 5 ayda yaklaşık 6 bin kişi personel arayan firmalara yönlendirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz

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