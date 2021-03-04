Tuzla'da 47 milyon lira değerinde eroinle yakalanan TIR şoförü tutuklandı
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Tuzla'da 47 milyon lira değerinde eroinle yakalanan TIR şoförü tutuklandı

04.03.2021 10:57 | Son Güncelleme: 04.03.2021 11:02
Tuzla'da 47 milyon lira değerinde eroinle yakalanan TIR şoförü tutuklandı

TUZLA'da 308 kilo 800 gram ağırlığında ve 47 milyon 246 bin 400 lira değerinde eroin taşıdığı iddia edilen TIR şoförü L.H. çıkarıldığı adli makamlarca "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan tutuklandı.

TUZLA'da 308 kilo 800 gram ağırlığında ve 47 milyon 246 bin 400 lira değerinde eroin taşıdığı iddia edilen TIR şoförü L.H. çıkarıldığı adli makamlarca "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan tutuklandı. Şüpheli L.H. hakimlik sorgusunda susma hakkını kullandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri elde ettiği bilgiler üzerine seyir halindeki bir TIR'ı 3 Mart günü gece 01.45 sıralarında Tuzla, Aydınlı Mahallesi Batı Caddesi üzerinde durdurdu. TIR şoförü L.H.'nin kullandığı araçta narkotik dedektör köpeği ile yapılan detaylı aramada 600 paket şeklinde 308 kilo 800 gram eroin ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucunun 47 milyon 246 bin 400 lira değerinde olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli L.H. emniyet ifadesinde suç kaydının olmadığını ve uyuşturucu madde kullanmadığını öne sürdü.

"SUSMA HAKKIMI KULLANIYORUM"Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli L.H. çıkarıldığı Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği'nde "Susma hakkımı kullanıyorum" dedi. Hakimlik de şüpheli L.H.'nin "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan tutuklanmasına karar verdi. 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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