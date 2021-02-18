Tuzla'da son 4 günde 8 bin kişilik sıcak yemek dağıtıldı
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Tuzla'da son 4 günde 8 bin kişilik sıcak yemek dağıtıldı

18.02.2021 14:05 | Son Güncelleme: 18.02.2021 14:19
Tuzla'da son 4 günde 8 bin kişilik sıcak yemek dağıtıldı

İstanbul'da Pazar gününden itibaren etkisini gösteren kar yağışı sırasında Tuzla Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşları unutmadı.

İstanbul'da Pazar gününden itibaren etkisini gösteren kar yağışı sırasında Tuzla Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşları unutmadı. Pazar gününden Çarşamba gününe kadar yoğun kar yağışı olmasına rağmen ihtiyaç sahibi vatandaşlar için 8 bin kişiye 3 çeşit sıcak yemek Belediye ekipleri tarafından kapı kapı dolaşılarak dağıtıldı.

İstanbul'da Pazar gününden itibaren yoğun bir şekilde etkisini gösteren kar yağışı sırasında ihtiyaç sahibi vatandaşlar da unutulmadı. Tuzla Belediyesi Aşevinden her gün sabahın ilk ışıkları ile birlikte dağıtıma başlanan 2 bin kişilik sıcak yemek hizmeti, kar yağışı sırasında da aksamadan devam etti. Pazar gününden Çarşamba gününe kadar 3 çeşit sıcak yemek 8 bin kişiye kapı kapı dolaşarak belediye ekipleri tarafından dağıtıldı. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında dağıtımı yapılan yemekler, ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzünü güldürdü.

"AMACIMIZ TUZLA'DA ULAŞAMADIĞIMIZ VATANDAŞIMIZ KALMASIN"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, kar yağışıyla birlikte ekiplerin tamamının teyakkuz halinde olduğunu ifade ederek şunları söyledi: "Belediye ekiplerimiz gerçekten büyük bir özveriyle çalışıyor. Herhangi bir mağduriyet, aksaklık olmasın diye her yere yetişmeye çalışıyoruz. Bir taraftan yoğun kar yağışıyla kapanan yollar açılıyor, diğer taraftan da vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını gidermek için gayret ediyoruz. Amacımız Tuzla'da ulaşamadığımız vatandaşımız kalmasın istiyoruz. Yılın her günü, 12 ay boyunca yaptığımız çalışmaları özellikle hava şartları olarak daha ağır geçen günlerde daha fazla yapmaya çalışıyoruz. Aşevimizde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sıcak yemek ulaştırmak için gayret ediyor. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yemek kazanlarımız kaynamaya başlıyor ve pişen yemeklerimiz ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza en hızlı şekilde ulaştırılıyor. Bu zorlu hava şartlarında, çalışmaları büyük bir özveriyle yerine getiren ekiplerimize teşekkür ediyorum. Onların her biriyle gurur duyuyorum" dedi.


Tuzla'da son 4 günde 8 bin kişilik sıcak yemek dağıtıldı
Tuzla'da son 4 günde 8 bin kişilik sıcak yemek dağıtıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Metin Tokgöz

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