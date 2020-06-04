Tuzla'da 32 adrese hava destekli ve koordineli polis operasyonu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tuzla'da 32 adrese hava destekli ve koordineli polis operasyonu

Tuzla'da 32 adrese hava destekli ve koordineli polis operasyonu Tuzla'da polis ekipleri tarafından, farklı suçlardan aranan ve uyuşturucu madde satışından dolayı şüpheli şahısları yakalamak amacıyla 32 farklı adrese koordinasyonlu operasyon düzenlendi.

04.06.2020 13:08 | Son Güncelleme: 04.06.2020 13:13

Tuzla'da 32 adrese hava destekli ve koordineli polis operasyonu

İSTANBUL - Tuzla'da polis ekipleri tarafından, farklı suçlardan aranan ve uyuşturucu madde satışından dolayı şüpheli şahısları yakalamak amacıyla 32 farklı adrese koordinasyonlu operasyon düzenlendi. Hava destekli olarak düzenlenen operasyonlarda 11 şahıs yakalandı.

Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri, 3 Haziran tarihinde Tuzla'da uyuşturucu madde satışından şüpheli 12 şahsa ait 12 adres ile farklı suçlardan aranan 18 şahsa ait 20 adrese operasyon düzenledi. Operasyonlar hava destekli olarak ve koordineli şekilde düzenlendi.

Operasyonda, kasten öldürme suçundan 25 yıl hapis cezası ile aranması bulunan Harun A. isimli şahıs yakalandı. Şüpheli, yakalama sırasında polise Hakkı K. isimli şahsa ait sahte olarak düzenlenmiş cezaevi özel izin belgesi ibraz etti. Bunun üzerine ayrıca başkalarına ait kimlik bilgisi ibraz etmek suçundan şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.

Operasyonda ayrıca anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçundan aranan Faruk Y. isimli şahıs, hükümlü ve tutuklunun kaçması suçundan aranan Yusuf K. isimli şahıs, resmi belgede sahtecilik suçundan 2 yıl kesilmiş hapis cezası ve alkol ve uyuşturucu madde etkisinde araç kullanma suçundan para cezası ile aranan Özlem D. isimli şahıs, basit yaralama suçundan 3 bin TL para cezası ile aranması bulunan Cumhur İ. isimli şahıs ile yağma suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası ile aranması bulunan Serdar K. isimli şahıs yakalandı.

Yakalanan diğer şahıslardan Emre A. isimli şahsın ikametinde yapılan aramalarda alüminyum folyoya sarılı 1 gram esrar, Gökhan D. isimli şahsın ikametinde yapılan aramalarda 13 gram esrar, 8 parça alüminyum folyoya sarılmış satışa hazır halde toplam ağırlığı 18 gram skunk, İsmail Ç. isimli şahsın ikametinde yapılan aramalarda 3 adet kova olarak tabir edilen aparat, 8 adet bong olarak tabir edilen cam aparat, 9 parça satışa hazır halde toplam ağırlığı 18 gram olan skunk, Ersin D. isimli şahsın ikametinde yapılan aramalarda 1 adet kurusıkı tabanca, Vedat D. isimli şahsın ikametinde yapılan aramalarda, 10 gram hint keneviri, 6 kök hint keneviri, 1 adet öğütücü aparat, 1 adet alüminyum folyo içerisine sarılı esrar, 1 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ile 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Yakalanan şahıslardan Emre A., Gökhan D., İsmail Ç., Ersin D., Cumhur İ. ve Yusuf K. isimli şahıslar serbest bırakıldı. Vedat D. ve Faruk Y isimli şahıslar hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken Harun A., Serdar K. ve Özlem D. isimli şahıslar ise tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Tuzla'da 32 adrese hava destekli ve koordineli polis operasyonu

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Putin'i çileden çıkaran olay! Yöneticileri azarladı: Sosyal medyadan mı öğreneceğiz? Haber
Putin'i çileden çıkaran olay! Yöneticileri azarladı: Sosyal medyadan mı öğreneceğiz?
Kız öğrenciler, kendilerini taciz eden sapığın mesajlarını ifşa etti Haber
Kız öğrenciler, kendilerini taciz eden sapığın mesajlarını ifşa etti
Türkiye'nin korona sürecinde tanıdığı profesör, A Haber canlı yayınında el hareketi yaptı Haber
Türkiye'nin korona sürecinde tanıdığı profesör, A Haber canlı yayınında el hareketi yaptı
Yandaki bina yıkılınca kiracı, tuttuğu dükkanın duvarının olmadığını gördü Haber
Yandaki bina yıkılınca kiracı, tuttuğu dükkanın duvarının olmadığını gördü
Fransa'da Türk anne 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu Haber
Fransa'da Türk anne 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu
Ebru Polat, takipçilerini sosyal medyadan uyardı: Kocalarınızı elinizden alırlar! Haber
Ebru Polat, takipçilerini sosyal medyadan uyardı: Kocalarınızı elinizden alırlar!
Kahvehane işletmecisinden veresiyecileri şaşkına uğratan uyarı yazısı!
Kahvehane işletmecisinden veresiyecileri şaşkına uğratan uyarı yazısı!
Türkiye Kovid-19'la mücadele ederken ortaya çıkan KKKA'nın ölüm oranı, koronadan 3 kat fazla
Türkiye Kovid-19'la mücadele ederken ortaya çıkan KKKA'nın ölüm oranı, koronadan 3 kat fazla
Sevgili dehşeti! Tartıştığı erkek arkadaşını göğsünden bıçaklayarak öldürdü
Sevgili dehşeti! Tartıştığı erkek arkadaşını göğsünden bıçaklayarak öldürdü
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan canlı yayında, öngörülen koronavirüs rakamlarını paylaştı: İstanbul'da her 100 kişiden 1'i virüs taşıyor
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan canlı yayında, öngörülen koronavirüs rakamlarını paylaştı: İstanbul'da her 100 kişiden...
Kılıçdaroğlu, cenazesinde saldırıya uğradığı şehidin babasını makamında ağırladı
Kılıçdaroğlu, cenazesinde saldırıya uğradığı şehidin babasını makamında ağırladı
Son Dakika: Bakan Koca'dan 'Sokağa çıkma yasağı olacak mı?' sorusuna yanıt: Bazı illerde uygulanabilir
Son Dakika: Bakan Koca'dan "Sokağa çıkma yasağı olacak mı?" sorusuna yanıt: Bazı illerde uygulanabilir
Ünlü spor spikeri Messina, kusursuz fiziğiyle hayranlarını büyüledi
Ünlü spor spikeri Messina, kusursuz fiziğiyle hayranlarını büyüledi
Yemekteyiz programını bırakan Seda Sayan, kendisini eleştiren takipçisine küfürle karşılık verdi
Yemekteyiz programını bırakan Seda Sayan, kendisini eleştiren takipçisine küfürle karşılık verdi
Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'dan ilk tepki: CAS'a gideceğiz
Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'dan ilk tepki: CAS'a gideceğiz
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz taburcu oldu
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz taburcu oldu
Borsanın en değerli şirketi 44 milyar 733 milyon lirayla Koç Holding oldu
Borsanın en değerli şirketi 44 milyar 733 milyon lirayla Koç Holding oldu
Dehşete düşüren görüntüler! Kendilerini uyaran güvenlik görevlisine kurşun yağdırdılar
Dehşete düşüren görüntüler! Kendilerini uyaran güvenlik görevlisine kurşun yağdırdılar
Pentagon, Washington yakınlarına konuşlandırdığı kuvvetleri geri çekiyor
Pentagon, Washington yakınlarına konuşlandırdığı kuvvetleri geri çekiyor
ABD'deki George Floyd gösterileri Londra'ya da sıçradı! Halk sokağa döküldü
ABD'deki George Floyd gösterileri Londra'ya da sıçradı! Halk sokağa döküldü
Diyarbakır'da akrabalar arasındaki arazi kavgasında silahlar konuştu: 3 ölü, 7 yaralı
Diyarbakır'da akrabalar arasındaki arazi kavgasında silahlar konuştu: 3 ölü, 7 yaralı
Erdoğan'dan yeni partiler için kurmaylarına 'Yokluğa mahkum edin' talimatı
Erdoğan'dan yeni partiler için kurmaylarına "Yokluğa mahkum edin" talimatı
Siyahilere iki misli fazla ceza kestiği ortaya çıkan Londra polisi ayrımcılıkla suçlanıyor
Siyahilere iki misli fazla ceza kestiği ortaya çıkan Londra polisi ayrımcılıkla suçlanıyor
Çukur'un Mahsun'u Berkay Ateş, 19 yaşındayken Tarkan'ın konserlerinde koruma olarak görev yaptığını anlattı
Çukur'un Mahsun'u Berkay Ateş, 19 yaşındayken Tarkan'ın konserlerinde koruma olarak görev yaptığını anlattı
Yer, üzerindeki evlerle birlikte hareket edip saniyeler içinde suya gömüldü
Yer, üzerindeki evlerle birlikte hareket edip saniyeler içinde suya gömüldü
Son dakika: Korona tedbirleri genişletiliyor! Servisler, spor salonları ve semt pazarlarında hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Son dakika: Korona tedbirleri genişletiliyor! Servisler, spor salonları ve semt pazarlarında hiçbir şey eskisi...
Vaka sayısı düşmeden neden normalleşiyoruz? Bilim Kurulu Üyesi Özlü açıklık getirdi
Vaka sayısı düşmeden neden normalleşiyoruz? Bilim Kurulu Üyesi Özlü açıklık getirdi
Artvin'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Artvin'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Yoğurt zannederek yanlışlıkla boya yiyen yaşlı adam hayatını kaybetti
Yoğurt zannederek yanlışlıkla boya yiyen yaşlı adam hayatını kaybetti
Dünya Sağlık Örgütü yanıldı, Bakan Koca yanılmadı! Türkiye'nin 'ilaç' itirazı sonuç verdi
Dünya Sağlık Örgütü yanıldı, Bakan Koca yanılmadı! Türkiye'nin "ilaç" itirazı sonuç verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ahmet Tekdal Mustafa Şentop Hasan Polatkan Berat Albayrak Alparslan Türkeş
Magazin Murat Boz İrem Derici Acun Ilıcalı Haldun Dormen
Spor Falcao Ahmet Ağaoğlu Bülent Korkmaz Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Haziran Otomobil Beşiktaş Galatasaray
Şu an buradasınız: Tuzla'da 32 adrese hava destekli ve koordineli polis operasyonu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.6.2020 13:14:01. #1.14#
title