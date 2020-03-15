Tuzla'da 3 binanın çatı katları alev alev yandı Tuzla'da 3 binanın çatı katları alev alev yandı Tuzla Aydınlı Mahallesinde bir evin çatı katında yangın çıktı.

Tuzla'da 3 binanın çatı katları alev alev yandı

İSTANBUL - Tuzla Aydınlı Mahallesinde bir evin çatı katında yangın çıktı. Yangın büyüyerek hemen bitişiğindeki diğer 2 binaya daha sıçradı. Bitişik üç binanın çatı katları alev alev yanarken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını güçlükle söndürdü.

Olay Tuzla Aydınlı Mahallesi Güz sokakta bulunan dün akşam saatlerinde meydana geldi. Sokakta bulunan bir binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Alevler çatı katını tamamıyla sardı. Yangın daha da büyüyerek bitişikte bulunan iki binanın çatılarına sıçradı. Üç binanın çatısı da alev alev yanmaya başladı. Olay yerine kısa sürede çok sayıda itfaiye ekibi geldi. Yangın uzun uğraşlar sonucu söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaynak: İHA