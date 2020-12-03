Tuzla'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne özel konvoy
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Tuzla'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne özel konvoy

03.12.2020 15:57 | Son Güncelleme: 03.12.2020 16:01
Tuzla'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne özel konvoy

'3 Aralık Dünya Engelliler Günü' nedeniyle Gönül Elleri Çarşısı'nın organize ettiği programda üstü açık otobüs ve süslenen özel araçlar, Tuzla'da yaşayan engelli vatandaşların sokaklarına giderek unutulmaz bir gün yaşattı.

'3 Aralık Dünya Engelliler Günü' nedeniyle Gönül Elleri Çarşısı'nın organize ettiği programda üstü açık otobüs ve süslenen özel araçlar, Tuzla'da yaşayan engelli vatandaşların sokaklarına giderek unutulmaz bir gün yaşattı. Engelli vatandaşlar ile buluşan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı çeşitli hediyeler vererek, "Ben bütün dünyadaki engelli kardeşlerimizin gününü kutluyorum. En büyük engel, insanların kalbindeki sevgi eksikliğidir" dedi.

Tuzla'da '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' nedeniyle özel bir etkinlik düzenlendi. Animatörler ve ses sistemi ile donatılmış üstü açık bir otobüs, zabıta ekipleri ve özel araçlar eşliğinde, Tuzla'da yaşayan engelli vatandaşların adreslerine gitti. "EngelsizBüs" adı verilen özel konvoyun sokaklarına geldiğini gören engelli vatandaşlar büyük bir mutluluk yaşarken vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da konvoya eşlik ederek engelli vatandaşlara içerisinde saat ve oyuncakların bulunduğu bir hediye paketi verdi. Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında gerçekleştirilen tur organizasyonu, Tuzla'da bulunan 17 mahalleyi gezdikten sonra sona erdi. Konvoyun hareketi sırasında market alışverişi yapan bir engelli vatandaşı gören Başkan Yazıcı, otobüsten inerek yanına gitti. Başkan Yazıcı ve engelli vatandaşın karşılaşması sıcak anlara sahne oldu.

"En büyük engel insanların kalbindeki sevgi eksikliğidir"

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı Özel Çocuklar Komisyonu tarafından organize edilen programa katılan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle bir aradayız. Biz şimdi, 365 gün birlikte olduğumuz engelli kardeşlerimiz ile buluşacağız. Ben bütün dünyadaki engelli kardeşlerimizin gününü kutluyorum. En büyük engelin her zaman söyleniyor, 'İnsanların kalbindeki sevgi eksikliğidir'. Rabbim hem ülkemizde hem dünyada bu engeli vermesin. Yoksa bütün engeller aşılır. Biz de Tuzla'da bu engelleri aşmaya çalışıyoruz. Şimdi engelli kardeşlerimizi ziyaret ederek pandemide buna engel olmayacak şekilde kutlayacağız" dedi.

Başkan Yazıcı'dan Umut Eren'e piyano çalma sözü

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın ziyaret ettiği Umut Eren Şahin, "Dünya Engelliler Günü'nüz kutlu olsun. Başkanımız ziyaret etti. Sağolsun mutlu etti. Hediye de almış. Başkanımız bana 'Nasıl geçiyor' dedi. Ben de 'İyi' dedim. Yeni şarkılar öğrendiğimi söyledim. O da beraber piyano çalalım dedi" diye konuştu. - İSTANBUL

Tuzla'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne özel konvoy
Tuzla'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne özel konvoy
Tuzla'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne özel konvoy
Tuzla'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne özel konvoy
Tuzla'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne özel konvoy
Tuzla'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne özel konvoy

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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