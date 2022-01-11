TUZLA'DA 28 YAŞINDAKİ AVUKAT, ESKİ NİŞANLISI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ - Haberler
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TUZLA'DA 28 YAŞINDAKİ AVUKAT, ESKİ NİŞANLISI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TUZLA'da dün gece saatlerinde iddiaya göre bir restoranda yemek yiyen avukat Dilara Yıldız, eski nişanlısı tarafından silahla vurularak öldürüldü.

TUZLA, İSTANBUL (DHA) - TUZLA'da dün gece saatlerinde iddiaya göre bir restoranda yemek yiyen avukat Dilara Yıldız, eski nişanlısı tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Tuzla'da bulunan bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre bir restoranda yemek yiyen 28 yaşındaki avukat Dilara Yıldız, restorana gelen eski nişanlısı ile tartıştı. Ardından eski nişanlı, Yıldız'a defalarca ateş etti. Olay yerinde hayatını kaybeden Dilara Yıldız'ın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından adli tıp kuruma sevk edildi. Zanlı ise olay yerinin yakınında bulunan polis merkezine giderek teslim oldu.

TUZLA'DA 28 YAŞINDAKİ AVUKAT, ESKİ NİŞANLISI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

TUZLA'DA 28 YAŞINDAKİ AVUKAT, ESKİ NİŞANLISI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

TUZLA'DA 28 YAŞINDAKİ AVUKAT, ESKİ NİŞANLISI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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