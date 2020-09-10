Tuzla'da 250 aile daha tapusuna kavuştu
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Tuzla'da 250 aile daha tapusuna kavuştu

Tuzla Mimar Sinan Mahallesi'nde 15 yıldır devam eden tapu sorunu çözülerek, düzenlenen törenle 250 aileye daha tapusu teslim edildi.

Tuzla'da 250 aile daha tapusuna kavuştu
10.09.2020 11:43 | Son Güncelleme: 10.09.2020 11:43

Tuzla Mimar Sinan Mahallesi'nde 15 yıldır devam eden tapu sorunu çözülerek, düzenlenen törenle 250 aileye daha tapusu teslim edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, tapu sorununun çözülmesiyle büyük mutluluk yaşayan ailelere tapuları Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı tarafından takdim edildi.

Geçmişten gelen sorunların çözüme kavuşturulması için titiz bir çalışma yürüttüklerini belirten Yazıcı, şunları kaydetti:

"Belediye başkanı olduğum ilk yıllarda, özellikle başlayan bir durum. O dönemde kanuni boşluklardan yararlanan müteahhitler, zamanından önce dairelerini satıyor, ruhsattan sonra iskan almadan gidiyordu. Özellikle de bu siteyle ilgili çok sıkıntılar yaşandığı süreçte elimizden geleni yaptık. Hükümetimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız dahil, bu konunun sıkıntılarını fark etti. Geçtiğimiz yıl itibarıyla yeni kanuni düzenlemeler yapıldı. Bu düzenlemelerle artık inşaat belli bir seviyeye gelmeden satış yapılmasının önüne geçilmiş oldu."

Kaynak: AA

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