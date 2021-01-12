Tuzla'da 2021 yılının ilk bebeklerine 'bebek seti' verildi
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Tuzla'da 2021 yılının ilk bebeklerine 'bebek seti' verildi

12.01.2021 14:12 | Son Güncelleme: 12.01.2021 14:15
Tuzla'da 2021 yılının ilk bebeklerine 'bebek seti' verildi

Tuzla Belediye ekipleri, 0-3 ay arası bebek sahibi olan aileleri evlerinde ziyaret ederek 'Hoş geldin Bebek' seti hediye etti.

Tuzla Belediye ekipleri, 0-3 ay arası bebek sahibi olan aileleri evlerinde ziyaret ederek 'Hoş geldin Bebek' seti hediye etti. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Neşe içinde koşup, sokaklarımız kahkahalarınla çınlasın diye şehrimizi senin için güzelleştiriyoruz. Biz seninleyiz. Eğitiminde, sağlığında, sosyal yaşamında, var olduğu bütün alanlarda senin yanındayız. İyi bizimlesin. Büyük Tuzla ailemize hoş geldin" dedi.

Tuzla Belediyesi, 'Sosyal Belediyecilik' anlayışı çerçevesinde, bebek heyecanı yaşayan ailelerin mutluluğunu paylaşmak ve onların yanında olduklarını hissettirmek amacıyla, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın talimatıyla hayata geçirilen 'Hoş geldin Bebek' projesi kapsamında dünyaya gelen bebekleri, güzel bir sürprizle karşılıyor. Bu kapsamda belediye ekipleri, 2021 yılının ilk günü doğan bebekler için hazırlanan, içerisinde ıslak mendil, bebek bezi, pudra gibi malzemelerin olduğu seti annelere hediye etti.

"SOKAKLARIMIZ KAHKAHALARINLA ÇINLASIN DİYE ŞEHRİMİZİ GÜZELLEŞTİRİYORUZ"

0-3 ay arası bebekler için hazırlanan çantanın içinde Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın mektubu da yer aldı. Başkan Yazıcı, "Işığınla, bereketinle, masumiyetinle aramıza hoş geldin bebek. Anne babanın heyecanlı bekleyişinin nihayetinde artık sende bizimlesin. Gelişinle güzelleştirdiğin, masumiyetinle süslediğin ve umutla tutunduğun hayatı birlikte paylaşacağımız şehrimizde, bizde senin için huzur ve mutluluk içinde hazırlanacağın bir gelecek için çalışıyoruz. Neşe içinde koşup, sokaklarımız kahkahalarınla çınlasın diye şehrimizi senin için güzelleştiriyoruz. Biz seninleyiz. Eğitiminde, sağlığında, sosyal yaşamında, var olduğu bütün alanlarda senin yanındayız. İyi bizimlesin. Büyük Tuzla ailemize hoş geldin" dedi.

 "TUZLA BELEDİYESİ'NE TEŞEKKÜR EDERİZ"

Oğulları Ragnar Asil için gelen hediye paketi için teşekkür eden Ufuk Kaman, "İki yıldır evliyiz. Ragnar oğlum, 1 Ocak'ta dünyaya geldi. Ben zaten evden çalışıyorum. Eşimle birlikte beraber büyütme kararı aldık. İnşallah vatana millete hayırlı bir evlat olur. Normalde 2020 yılında bekliyorduk. 2021'e nasip oldu. Bundan dolayı mutluyuz. Biz karantina döneminde kaldığımız dönemde de Tuzla Belediyesi bize destek oldular. Eşim hamileydi. O zamanlarda destek oluyorlardı. Şimdi de destek oluyorlar. Tuzla Belediyemize teşekkür ediyorum." Diye konuştu.

Anne olmanın güzel bir duygu olduğunu belirten Vildan Öztürk ise," Çok güzel bir duygu. İkinci kez yaşıyoruz.  Bir tane abimiz var. Çok güzel bir duygu. Allah isteyen herkese nasip etsin. İlk bebeklerden bir tanesi olduğunu bilmiyorduk. Güzel bir şey oldu bizim için" ifade etti.


Tuzla'da 2021 yılının ilk bebeklerine 'bebek seti' verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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